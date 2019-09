Kdaj bodo na domačem EP na delu Slovenci?

Slovenija, Francija, Belgija in Nizozemska so države gostiteljice evropskega prvenstva v odbojki za moške, ki bo med 12. in 29. septembrom. Na prvenstvu sodeluje 24 reprezentanc, ki so razporejene v štiri skupine. Reprezentance se bodo v skupini pomerile vsaka z vsako, najboljše štiri se bodo uvrstile v osmino finala. Ljubljana bo gostila boje od skupinskega dela do vključno polfinala. Slovenska izbrana vrsta je v skupini z Belorusijo, Finsko, Rusijo, Severno Makedonijo in Turčijo.