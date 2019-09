Slovenci na drugi tekmi proti Srbom nemočni

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Stožicah odigrala še drugo pripravljalno tekmo s Srbijo. Za zaprtimi vrati so morali naši fantje priznati premoč gostom, ki so slavili s 25:23, 25:22 in 25:22.

Slovenski selektor Alberto Giuliani je na drugi pripravljalni tekmi proti Srbiji dodobra premešal začetno postavo. Na igrišču je pustil le kapetana Tineta Urnauta, srednjega blokerja Alena Pajenka ter prostega igralca Janija Kovačiča, priložnost za igro pa ponudil podajalcu Gregorju Ropretu, korektorju Mitji Gaspariniju, srednjemu blokerju Sašu Štalekarju in sprejemalcu Alenu Šketu.

Ekipi sta bili v prvem nizu od samega začetka ves čas izenačeni, a so Srbi v napeti končnici slavili s 25:23. Tudi v drugem nizu sta selektorja vztrajala z enakima postavama, zelo podoben je bil tudi potek tekme na začetku seta. Pajenk in Gasparini sta v končnici drugega niza poskrbela, da so se naši povsem približali (21:22), v končnici pa so bili za odtenek zopet boljši Srbi in prišli do zmage s 25:22.

V tretjem nizu so pobudo takoj prevzeli srbski odbojkarji in povedli s 5:3. Slovenski fantje so v nadaljevanju še grešili in gostje so v končnico vstopili s šestimi točkami naskoka. Urnaut in Žiga Štern sta razliko prepolovila, Tonček Štern je blokiral za 21:23, Petrić pa je obračun zaključil s točko za 25:22. V dodatnem četrtem nizu so bili naši odbojkarji uspešnejši s kar 25:14.

Druga pripravljalna tekma s Srbijo: Slovenija : Srbija 0:4 (-23, -22, -22, -14) Slovenija: Štern T., Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Štern Ž., Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Čebulj. Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Ćirović, Peković, Kršmanović, Ivović, Jovović, Batak, Simić, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac. Selektor: Slobodan Kovač.

