Giuliani: To ni bila prijateljska tekma, Vinčića razbesneli sodniki #video

Slovenski selektor Alberto Giuliani meni, da so na pravi poti in da bodo do začetka domačega evropskega prvenstva tisti pravi.

Slovenski selektor Alberto Giuliani meni, da so na pravi poti in da bodo do začetka domačega evropskega prvenstva tisti pravi. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po prikazanem so kljub tesnemu porazu (2:3) proti Srbiji v slovenskem taboru lahko zadovoljni. V prvih treh nizih so pokazali res izjemno odbojko, nato pa jih je malce presekala poškodba Klemna Čebulja in izkušeni Srbi, ki imajo za sabo veliko več težkih tekem, so zmedo v slovenski vrsti znali izkoristiti in na koncu tekmo obrniti v svojo korist.

"To ni bila prijateljska tekma, bila je, a obe ekipi sta si želeli zmage, zato bistvene razlike med tekmovalno in to tekmo niti ni bilo. V prvih nizih sem videl res izjemno odbojko, po poškodbi Čebulja pa smo imeli nekaj težav z uravnoteženostjo v ekipi. To je manjša negativna stvar, a čaka nas še ena tekma, nato trije ali štirje treningi in mislim, da bomo na EuroVolley prišli res pravi," je bil s prikazanim lahko zadovoljen slovenski selektor Alberto Giuliani.

Čustveni Vinčić jezen na sodnike O selektorjevih besedah o velikem motivu in želji obeh ekip po zmagi govori tudi slovenska jeza na sodnike. Čeprav je šlo le za prijateljsko tekmo, so se slovenski odbojkarji kar nekajkrat sprehodili do glavnih sodnikov in jim dali vedeti, da svojega dela ne opravljajo tako, kot bi ga morali. Ker videoanalize ni bilo, je bilo slabe volje še toliko več. Še posebej čustveno je vse skupaj doživel Dejan Vinčić, ki ga je moral zaradi povišanega srčnega utripa selektor za nekaj minut celo zamenjati. Šoštanjčan se ni pomiril in se je na koncu znesel tudi nad plastenko vode.

Pripravljeni so na igro z vsemi

Giuliani je v tem poletju na resnih tekmah igral z bolj ali manj enako postavo. Malce sta si prvo postavo delila le podajalca Gregor Ropret in Vinčić. Enkrat začenja eden, drugič drugi.

Giuliani je proti Srbiji ves čas rotiral podajalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Oba sta izjemna podajalca. Pri Vinkotu je manjša težava fizična priprava, saj ne more igrati tri ali štiri tekme zapored, drugače je pri Gregorju. A oba sta mi zelo pri srcu, vesel sem, da lahko izbiram med dvema in v igro pošljem tistega, za katerega menim, da je za dano situacijo bolj primeren," razložil italijanski strokovnjak na slovenski klopi. Povedal je še, da prve postave nima zacementirane, vse priprave so namreč usmerili tudi v to, da lahko igrajo z različnimi igralci. Dobro se zavedajo, da bo prihajajoče prvenstvo izredno dolgo in naporno.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Srbijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

1 / 32 2 / 32 3 / 32 4 / 32 5 / 32 6 / 32 7 / 32 8 / 32 9 / 32 10 / 32 11 / 32 12 / 32 13 / 32 14 / 32 15 / 32 16 / 32 17 / 32 18 / 32 19 / 32 20 / 32 21 / 32 22 / 32 23 / 32 24 / 32 25 / 32 26 / 32 27 / 32 28 / 32 29 / 32 30 / 32 31 / 32 32 / 32

Kapetan: Naredili smo korak naprej

Z igro proti Srbiji je bil zadovoljen tudi kapetan Tine Urnaut, a dodaja, da je še vedno veliko prostora za izboljšave. "Naredili smo korak naprej pri tistih netipičnih akcijah, ki so nam v preteklosti delale toliko težav. Mislim, da smo se tukaj odrezali zelo dobro. Edina težava je bil manjši padec koncentracije. V tem obdobju smo dobili serijo treh zaporednih točk. Vedno poudarjamo, da nam manjka težkih tekem in prav te so tiste, ki te naučijo, kako ta obdobja kar se da hitro prekiniti. Ko igraš proti slabšim, ni taka težava, tudi če zaostajaš pet točk, a še veš, da jih še vedno lahko ujameš, proti boljšim pa je posameznega niza hitro konec," opozarja slovenski kapetan, ki je pozdravil veliko borbo in željo.

Kapetan Tine Urnaut komaj čaka, da se vse skupaj začne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ko bi odstranili še tiste manjše krize ...

"V petem nizu smo zaostajali že s 3:8, a se na koncu vrnili na 13:14. To je primer tistega, kar sem povedal prej. Igrati bo treba točko po točko in ko si zraven, je vse možno. Vedno obstaja možnost, da ekipo ujameš tudi po zaostanku, a na tem nivoju se to zgodi enkrat na 50 tekem. Res si želim, da bi bilo teh črnih minut čim manj, če nam to uspe, bomo zelo nevarni," poudarja Urnaut.

Slovenijo danes čaka še ena pripravljalna tekma proti Srbiji, nato pa se bodo misli že preselile na EuroVolley. Prva nasprotnica slovenske reprezentance bo 12. septembra Belorusija. "Treniramo že štiri mesece, zato ne čudi, da že komaj čakamo, da se vse skupaj začne," še zaključi 30-letni slovenski kapetan.

Preberite še: