Slovenci zapravili prednost in ostali brez srbskega skalpa #video #foto

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvem prijateljskem obračunu v Stožicah izgubila proti Srbiji. Slovenci so že vodili z 2:1 v nizih, nato pa so popustili in gostom dovolili, da zmago pospravijo v svoj žep.. V sredo se bosta tekmeca v Areni Stožice udarila še enkrat.

Slovenci, ki so začeli v postavi Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Jan Kozamernik, Alen Pajenk, Tonček Štern in na mesti prostega igralca Jani Kovačič, so tekmo z eno najmočnejših reprezentanc na svetu začeli izjemni in po zaslugi odličnega začetnega udarca hitro povedli za nekaj točk. Vodili so že s 16:12, nato pa so gostje dosegli tri zaporedne točke in se približali le na eno.

Pri vodstvu z 18:16 je sta v igro vstopila Gregor Ropret in Mitja Gasparini, na klop sta odšla Štern in Vinčić. Četa Alberta Giulianija je že vodila z 22:19 in kazalo je, da je niz v slovenskih rokah. A to se ni zgodilo. Srbi so Slovence ujeli na 22 točki in celo povedli s 24:23. Po zgrešenem udarcu v napadu so za eno ponovno povedli domači (27:26), Slovenci so imeli napad za zmago, a so Srbi v bloku ujeli Kozamernika. Velika drama se je na koncu končala v slovensko korist. Najprej je Lisinaca blokiral Pajenk, v naslednji akciji pa je napako v napadu storil še Kovačević in Slovenci so se veselili zmage v prvem nizu z 31:29.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Srbijo (foto: Grega Valančič/Sportida):

Slovenci v drugem nizu niso menjali postave, a Srbi so vsaj na začetku igrali igrali bolje in si priigrali nekaj točk. Vodili so že z 12:9, nato pa s tremi zaporednimi servisi slovensko četo celo v vodstvo popeljal Čebulj (13:12). Po dveh blokih Šterna so domači odbojkarji vodili tudi z 18:16, v končnici niza pa naredili preveč individualnih napak in gostom dovolili, da so prišli do izenačenja. Kapetan Urnaut je z uspešnim napadom še znižal na 22:23, nato pa so dve zaporedni točki dosegli gostje in ujeli Slovence.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Giuliani tudi v tretjem nizi ni menjal, kar le govori o tem, da je konec ugibanj in da gre zares. Samozavestni Srbi so na krilih drugega osvojenega niza v tretjem malce zaspali, to pa so visoko motivirani Slovenci izkoristili in pobegnili z 10:6. V nadaljevanju je prednost malce skopnela, a slovenski odbojkarji so ves čas vodili. Po nori obrambi Urnauta in uspešnem napadu Čebulja so Slovenci povedli za dve (19:17) in te prednosti niso več izpustili iz rok. Pri 22:20 je na servis prišel Ropret, ki je na sredini niza zamenjal Vinčića, in s tremi asi zapečatil usodo Srbov (25:20).

V četrtem nizu so Slovenci vodili le z 2:0 in 3:2, nato pa so vajeti igre v svoje roke prijeli Srbi, ki so v nadaljevanju niza ves čas vodili. Slovenski selektor je v igro poslal tudi Žigo Šterna in Gasparinija, a ko so Srbi povedli že s 23:16 je bilo vsega konec. Slovenci so s serijo petih zaporednih točk le ublažili visok zaostanek (22:25).

Tudi peti niz so Slovenci odigrali brez Čebulja, namesto Žige Šterna pa je priložnost za igro dobil Alen Šket. Bistričan ni dolgo zdržal v igri in pri vodstvu Srbije s 7:3, ga je zamenjal starejši Štern. Do konca niza so domači odbojkarji zaigrali bolje, se gostom malce približali, a izkušeni Srbi se niso pustili ujeti in prišli do zmage.

Slovenci in Srbi se bodo v sredo udarili še enkrat. Tokrat za zaprtimi vrati stožiške dvorane. To bo tudi zadnji slovenski test pred začetkom EuroVolleyja 2019.

Pripravljalna tekma s Srbijo: Slovenija : Srbija 2:3 (29, -22, 20, -22, -x) Slovenija: T. Štern, Čebulj, Urnaut, Pajenk, Vinčić, Kozamernik, Kovačič (L); Klop: Ž. Štern, Štalekar, Klobučar (L), Gasparini, Šket, Ropret, Videčnik



Srbija: Lisinac, Atanasijević, U. Kovačević, Peković (L), Jovović, Petrić, Krsmanović; Klop: Batak, Podraščanin, Mojstorović, Luburić, Ivović, Okolić, Ćirović

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (Chemik Bydgoszcz, Pol) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Spored EuroVolleyja 2019 - skupina C (Stožice): Četrtek, 12. september:

14.30 Turčija - Rusija

17.30 Finska - Severna Makedonija

20.30 Slovenija - Belorusija Petek, 13. september:

17.30 Severna Makedonija - Turčija

20.30 Belorusija - Rusija Sobota, 14. september:

17.30 Severna Makedonija - Rusija

20.30 Slovenija - Finska Nedelja, 15. september:

17.30 Belorusija - Finska

20.30 Turčija - Slovenija Ponedeljek, 16. september:

17.30 Rusija - Finska

20.30 Belorusija - Severna Makedonija Torek, 17. september:

17.30 Slovenija - Severna Makedonija

20.30 Turčija - Belorusija Sreda, 18. september:

17.30 Slovenija - Rusija

20.30 Finska - Turčija

