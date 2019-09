Poljski selektor okrcal CEV: To ni dobro za odbojko

Selektor poljske izbrane vrste Vital Heynen meni, da je razširitev formata EuroVolleyja 2019 na 24 ekip slaba poteza evropske odbojkarske zveze (CEV). Morda to komu koristi, a odbojki zagotovo ne, meni belgijski strokovnjak, ki bo s Poljsko po svetovni kroni napadal še evropsko. Poljaki so morda celo prvi favoriti na turnirju.

Aktualni svetovni prvaki bodo na evropsko prvenstvo pripeljali tudi enega od najboljših odbojkarjev na svetu Wilfreda Leona in že zdaj je jasno, da v skupinskem tekmovanju ne bodo imeli resnejšega dela. V skupini D se bodo merili z organizatorji Nizozemci, Estonci, Ukrajinci, Čehi in Črnogorci. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi vse tekme dobili s 3:0 v nizih.

"24 ekip je preveč. Poglejte le evropsko prvenstvo za dekleta. Preštejte, koliko tekem se je končalo s 3:0 v nizih, in vse bo jasno. Teh tekem je veliko več kot v preteklosti. Tekme, kjer igra le ena ekipa, škodujejo vsakemu športu. Tudi za odbojko to ni dobro. V Evropi pač ni 24 ekip, ki bi bile na istem nivoju, zato se bojim, da bomo podobno sliko kot zdaj pri dekletih gledali tudi na moškem turnirju. Veliko bolje bi bilo, če bi ostalo pri 16 ekipah," je v pogovoru za Polsat Sport CEV okrcal poljski selektor.

Tekmovalni format so na primer razširili tudi na svetovnem košarkarskem prvenstvu in tudi tam je večina tekem takih, da so odločene, še preden se začnejo. Kakovostne razlike so prevelike. Pri dekletih bomo resne tekme lahko spremljali šele v sredinem četrtfinalu, ko je na sporedu nekaj res zanimivih.

