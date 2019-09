Favorizirane Nemke pretrd oreh za Slovenke

Slovenske odbojkarice so v osmini finala evropskega prvenstva z 0:3 priznale premoč favoriziranim Nemkam in se poslovile od nadaljnjega tekmovanja. Četrtfinalno vstopnico so si priigrale tudi Nizozemke, Srbkinje, Italijanke in Rusinje.

Četa selektorja Alessandra Chiappinija je že z uvrstitvijo v izločilne boje prišla do zgodovinskega uspeha. V osmini finala ji je nasproti stala prva reprezentanca skupinskega dela skupine D Nemčija in upravičila vlogo favoritinje.

Slovenke so sicer dobro odprle srečanje, vodile s 13:11, a na koncu so nasprotnice niz dobile s 25:21. V drugem nizu so varovanke Chiappinija popustile in izgubile s 15:25. Tudi v tretjem so bile boljše Nemke in v četrtfinale napredovale brez izgubljenega niza.

Pri Nemkah sta bili s 15 točkami najbolj razpoloženi Jennifer Geerties in Louisa Lippmann, Pri Slovenkah je največ točk, 12, dosegla Darja Eržen, devet jih je dodala Tina Grudina.

Fotogalerija s tekme (foto: CEV)

Brez oddanega niza so napredovale tudi Nizozemke (premagale so Grčijo), Srbkinje (premagale so Romunijo) in Italijanke (odpravile so Slovakinje). V boju za četrtfinale so Rusinje s 3:1 odpravile Belgijke

EP, osmina finala Nemčija : Slovenija 3:0 (21, 15, 20)

Geerties, Lippmann obe po 15, Poll 9; Eržen 12, Grudina 9, Ščuka 6

Evropsko prvenstvo, ženske, osmina finala:

