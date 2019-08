Poudarjajo, da se ne bodo ustrašile

Slovenska ženska reprezentanca je prost dan na evropskem prvenstvu v Lodžu izkoristila za trening, dekleta so najprej trenirala v fitnesu, popoldne je bila na vrsti tehnika. V našem taboru so pred nedeljsko tekmo osmine finala z Nemčijo visoko motivirani.

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je s prizadevnostjo svojih varovank izjemno zadovoljen. Zaveda se sicer kakovosti Nemčije, ki je v svoji predtekmovalni skupini prepričljivo osvojila prvo mesto, varovanke Felixa Koslowskega so odpravile celo prve favoritinje turnirja v Bratislavi, Rusinje.

Nemke igrajo hitro

"Nemčija je zagotovo močna ekipa. Gre za še eno ekipo, ki ima igralke z veliko izkušnjami iz reprezentance in lig, v katerih igrajo. Začeli smo jih proučevati, njihova igra je zelo hitra, na igrišču so precej stabilne, zelo malo je nihanj in so seveda težek nasprotnik. A poskusili bomo dati vse od sebe, saj želimo še naprej uresničevati svoje sanje. Vsa dekleta so visoko motivirana in nimam kaj reči. Ves čas poskušajo napredovati, vsak odboj je narejen na najvišji ravni in res sem vesel, da je tako. Vzrok za tako visoko raven motivacije je zagotovo tudi dosežek, ki nam je uspel, saj smo o tem sanjali. Zdaj pa želimo še naprej, imamo priložnost in tekmo proti Nemčiji bomo odigrali z vso svojo energijo."

"Gre za še eno ekipo, ki ima igralke z veliko izkušnjami iz reprezentance in lig, v katerih igrajo." Foto: Urban Urbanc/Sportida

Vesele, da ostajajo v Lodžu

Slovenke so imele včeraj že skoraj vse pripravljeno za pot na Slovaško, a so se rezultati zadnjih tekem v skupinah obrnili tako, da je naša izbrana vrsta ostala na Poljskem, tega so se v našem taboru zelo razveselili.

"Nasprotnik je bil znan že takoj po naši tekmi. Veselim se te tekme, ker bo tukaj, v Lodžu, kjer bomo imeli tako rečeno prednost domačega igrišča. Dvorana na Slovaškem, kjer je igrala Nemčija, je bila precej manjša. Mislim oziroma upam, da bo to zanje majhno presenečenje. Nemke igrajo na zelo visoki ravni in uspelo jim je osvojiti celo prvo mesto. Ampak glede na to, da so tudi one mlada ekipa, imajo zagotovo pomanjkljivosti, ki jih moramo izkoristiti v svoj prid. Upam, da bomo to tudi naredile," je po popoldanskem treningu v Atlas Areni dejala slovenska sprejemalka Lana Ščuka.

Slovenke dvorano v Lodžu že dobro poznajo. Foto: CEV

Naše odbojkarice so se z Nemkami nazadnje srečale leta 2017, v okviru 2. kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Tekmice, ki so na Japonskem nato osvojile 11. mesto, so bile takrat uspešnejše s 3:0 (18, 20, 22), a se jih Slovenke vseeno ne bodo ustrašile.

"Mislim, da smo že takoj drugi dan po tekmi obrnile glave proti novi tekmi, proti Nemčiji. Dobro se je izšlo, da ostajamo na Poljskem, saj smo že dolgo v tej dvorani, nekako smo jo že začutile in bo morda to naša prednost. Imamo še dva dni, da tehnično in taktično še odtreniramo, v nedeljo pa bomo seveda merile na zmago, na vse ali nič," pravi reprezentančna srednja blokerka Tina Grudina.

Srečanje med Slovenijo in Nemčijo bo na sporedu v nedeljo ob 18. uri.

Preberite še: