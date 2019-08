Prek Ukrajine v izločilne boje

Slovenke, ki so spet pokazale nihanja, a ta tokrat niso bila usodna, so po zmagi proti Ukrajini osvojile četrto mesto v skupini in potujejo v Bratislavo, kjer so bodo v nedeljo pomerile z reprezentanco Nemčije, zmagovalko skupine D.

Predvidevanja, da sta Ukrajina in Slovenija ekipi podobne kakovosti, so se uresničila. Tekma je bila negotova do konca, odločil jo je slovenski blok. Svoj dan je imela Saša Planinšec, ki je z blokom dosegla kar deset točk, osem tovrstnih točk so prispevale še druge. Če je bila Planinščeva prvo ime prvega dela, pa je drugo polovico odlično odigrala tudi Lana Ščuka, ki je bila na koncu z 21 točkami tudi najučinkovitejša igralka tekme.

Začetek tekme je takoj pokazal, da bodo imele Slovenke tudi proti Ukrajinkam težave s sprejemom. Zaradi napak pri njem so Ukrajinke nekajkrat ušle za tri točke, a dobra obramba, v kateri se je izkazala predvsem Saša Planinšec, je Slovenke vračala v igro.

Lana Ščuka je dosegla 21 točk. Foto: CEV

Planinščeva je z blokom za 16:15 poskrbela tudi za prvo vodstvo svoje ekipe, izkazalo pa se je, da tudi za zadnje v prvem nizu. Nekaj slabih sprejemov Slovenk in dva asa Ukrajink in že je bilo na semaforju 23:17 v korist slednjih. Po izidu 24:19 je Slovenkam z dobrimi servisi Planinščeve uspelo ubraniti tri zaključne žoge, četrte ne.

A izbrankam Alessandra Chiappinija to ni vzelo volje. V drugem nizu so z asom Lane Ščuka povedle s 3:0, z odličnim izvajanjem začetnih udarcev je nadaljevala Planinščeva, tako da je Slovenija prišla do vodstva z 8:1. Toda nato so jih tekmice začele loviti.

Pri izidu 17:14 je Monika Potokar zamenjala Ano Marijo Vovk, kratkoročne posledice to ni prineslo, saj so se Ukrajinke približale na 17:18. Nato pa naredile dve napaki, dva zaporedna bloka Planinščeve sta Sloveniji zagotovila pet točk prednosti, Planinščeva je tudi zagotovila prvo zaključno žogo, tretjo je tudi sama izkoristila.

Izjave slovenskega tabora po velikem uspehu Iza Mlakar, reprezentantka Slovenije: "Danes smo res delovale kot ekipa. Ko enim ni šlo, so potegnile druge, potem smo spet obrnile, to tekmo smo vse dobro odigrale. Tako deluje prava ekipa, si med seboj pomaga v težkih trenutkih. Mislim, da je danes res zmagala ekipa in sem ponosna na vse." Sara Najdič, reprezentantka Slovenije: "Te zmage sem zelo vesela. Cela ekipa je do konca verjela v zmago in na koncu smo si jo priborile. Tekma je bila zelo težka, igra nam ni stekla po naših pričakovanjih, ampak iz niza v niz smo vztrajale ter verjele vase in uspelo nam je!" Slovenski selektor je priznal, da so med tekmo proti Ukrajini tudi trpeli. Foto: CEV Alessandro Chiappini, selektor Slovenije: "Tekma je bila težka, saj smo se borili z zelo dobro ekipo. Na trenutke smo trpeli, ampak se nismo ustavili. Poskušali smo igrati svojo igro, na koncu smo dali vse od sebe. V nekaterih elementih smo igrali bolj kvalitetno kot na prejšnjih tekmah, to sem tudi prosil svoje igralke, da moramo res dobro odigrati. Punce so dobro igrale in tega sem zelo vesel. Zagotovo bomo odigrali še eno tekmo, kar je lep uspeh."

Slovenke zaostajale že z 1:2

Tretji niz je bil na začetku zelo izenačen. Težave Slovenk pa so se začele pri izidu 13:13, ko so Ukrajinke dosegle tri zaporedne točke, z enako serijo pa povedle tudi z 19:14. V tem obdobju so Ukrajinke popravile sprejem, ki jim je v prvih dveh nizih prav tako povzročal sive lase, zaustavile pa so tudi Planinščevo, z blokom njej so bržkone dosegle tudi odločilno točko, saj so pri izidu 21:18 preprečile, da se tekmice približajo na vsega dve točki razlike.

V četrtem nizu so spet pobudo prevzele Slovenke. Toda igrale so v valovih, prihajale so do prednosti štirih točk, a to tudi zapravljale. Pri izidu 20:17 je Iza Mlakar v protinapadu dobila blok, Chiappini je vzel odmor, ki je zalegel. Njegove varovanke so po bloku Tine Grudine prišle do vodstva 24:19 in nekaj trenutkov pozneje tudi do izenačenja na 2:2.

Najboljšo igro pa so Slovenke pokazale v odločilnem nizu. Blok je deloval, kot mora (5 točk), enako sprejem, tako da težav ni bilo. Povedle so s 6:2, tekmicam se je še uspelo približati na 6:8, to pa je bilo tudi vse.