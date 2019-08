Borbene Slovenke po drami do zmage in zgodovinskega napredovanja!

Slovenske odbojkarice so na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva z izjemno borbeno predstavo in po preobratu s 3:2 (-22, 21, -18, 21, 8) v nizih ugnale Ukrajino in si zagotovile nastop v osmini finala. Za slovensko izbrano vrsto je to druga zmaga na prvenstvu stare celine, varovanke Alessandra Chiappinija pa so se prvič v zgodovini uvrstile med najboljših 16 ekip na evropskih prvenstvih.

Ukrajinke so v prvem nizu ves čas narekovale ritem igre, večino časa so bile v minimalni prednosti, ob koncu pa so si priigrale tudi pet točk prednosti (23:18), na koncu so bile Ukrajinke boljše s 25:22.

V drugem nizu so Slovenke zaigrale veliko boljše in si že na začetku priigrale visoko prednost. Ukrajinke so na polovici drugega niza sicer ujele priključek, a so bile slovenske odbojkarice v zaključku bolj zbrane. Drugi niz so dobile s 25:21 in izenačile na 1:1. V tretjem nizu so pobudo znova prevzele Ukrajinke, Slovenke so v zaključku storile preveč napak, kar so ukrajinske odbojkarice znale izkoristiti in so tretji niz dobile s 25:18.

V četrtem nizu se je ponovila zgodba iz drugega, Slovenke so bile boljše s 25:21 in izsilile odločilni peti niz, kjer so varovanke Alessandra Chiappinija zagospodarile na igrišču, odločilni niz dobile s 15:8 in se z zmago uvrstile med najboljših 16 reprezentanc na evropskem prvenstvu.

Prvo ime obračuna je bila blokerka Saša Planinšec, ki je dosegla 15 točk, kar deset z bloki. Isto število točk sta dosegli tudi Iza Mlakar in Lana Ščuka.

V nedeljo proti Nemčiji

Slovenke, ki so spet pokazale nihanja, a ta tokrat niso bila usodna, so tako osvojile četrto mesto v skupini in potujejo v Bratislavo, kjer so bodo v nedeljo pomerile z reprezentanco Nemčije. Ta je bila najboljša v skupini D.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

