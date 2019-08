Slovenke po odličnem začetku popustile, v sredo dan D

Slovenske so na tem prvenstvu izgubile s Poljsko, Belgijo in Italijo, edino zmago pa so dosegle proti Portugalski.

Foto: CEV

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je imela po nedeljski zmagi nad Portugalsko na evropskem prvenstvu prost dan, danes pa so se naša dekleta pomerile s svetovnimi podprvakinjami Italijankami, ki so bile pričakovano premočan nasprotnik. Italijanke so slavile s 3:0 v nizih (25, 8, 17). Slovenke jutri čaka odločilni dvoboj za uvrstitev v izločilne boje proti Ukrajini.

Slovenska reprezentanca je srečanje z Italijo odlično odprla, ekipi sta bili večino prvega niza poravnani. Slovenkam si je v zaključku uspelo priigrati majhno prednost, imele so celo zaključno žogo (24:23), a so se prekaljene Italijanke uspele vrniti in so prvi niz dobile na razliko s 27:25.

Po nesrečnem prvem nizu je igra Slovenk v drugem nizu povsem razpadla, Italijanke so povsem prevladale in drugi niz dobile s kar 25:8. V tretjem nizu so se Slovenke spet bolj enakovredno borile, vse do izida 13:15 tekmicam dihale za ovratnik, dokončno pa so upanje, da bi osvojile niz, izgubile po petih točkah Italijank.

Italijanke sicer veljajo za prve favoritinje skupine B in so na prvih štirih tekmah vselej zmagale. Varovanke Davideja Mazzantija, ki odkrito merijo na naslov evropskih prvakinj, so bile odlične že na lanskem svetovnem prvenstvu, na katerem so klonile le proti Srbkinjam.

Slovenke odločilna tekma za napredovanje z Ukrajino zdaj čaka v sredo ob 20. uri, z morebitno zmago pa bi si varovanke Alessandra Chiappinija zagotovile nastop v osmini finala. V Izločilne boje se uvrstijo najboljše štiri reprezentance v vsaki skupini.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

