Slovenke do zgodovinske zmage

Slovenska ženska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v tretji tekmi prišla do prve zmage. Po porazih s Poljsko in Belgijo, ki sta v obračunih z našo izbrano vrsto veljali za favoritinji, so naša dekleta pometla s Portugalkami in se veselila prve zmage na evropskih prvenstvih.

Cilj slovenske reprezentance je uvrstitev v izločilne boje, slednjo pa prinaša najmanj četrto mesto v skupini B, v kateri igrajo Italija, Poljska, Belgija, Portugalska in Ukrajina. Medtem, ko sta bila poraza proti Poljski in Belgiji bolj kot ne pričakovana, pa je bilo ključno, da so Slovenke preskočile Portugalke. Dobile so prav vse tri nize in se veselile zmage.

Slovenke bodo imele ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo pomerile z Italijo, ki je prvi favorit skupine.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

