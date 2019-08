Slovenke do skalpa, ki so ga čakale od leta 2014

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v šestem poskusu prišla do prve zmage na evropskih prvenstvih. Po treh neuspešnih poskusih na prvenstvu leta 2014 in letošnjih porazih proti Poljski in Belgiji je v Lodžu premagala Portugalsko s 3:0 (21, 20, 9).

Slovenke so bile prvič na prvenstvu v vlogi rahlih favoritinj. To pa ni pomenilo, da bodo imele lahko delo. Vsekakor pa so lahko bolj samozavestno stopile na igrišče in lažje pokazale svoje znanje. Blestele sicer niso, spet so bila prisotna nihanja, spet so imele težave s sprejemom, a so vseeno pokazale več kot tekmice ter se zasluženo veselile uspeha. Z njim so zadržale možnosti, da se v skupini B uvrstijo na četrto mesto, kar bi jim zagotovilo nastop v osmini finala.

Že sam pogled na nasprotno stran igrišča je kazal, da bo izbrankam Alessandra Chiappinija, ki je tokrat tekmo z začel s podajalko Saro Najdič in sprejemalko Moniko Potokar, ti sta v začetni postavi zamenjali Evo Mori in Ano Marijo Vovk, lažje kot proti Poljski in Belgiji. Portugalke namreč niso tako visoke, zato so imele slovenske napadalke več možnosti. In te so izkoristile.

Alessandro Chiappini, selektor Slovenije:

"Zelo sem vesel, ker smo osvojili prvo zmago in na to moramo biti ponosni. Tekma je bila dobra. Proti Portugalski ni lahko igrati, saj igrajo dobro, rešujejo veliko žog in vsekakor ni bilo prelahko. Počasi smo našli način kako reševati težave z njihovim napadom in podobne situacije. Danes smo dobro servirali, zadovoljen pa sem tudi s pristopom ekipe. To je bila za nas tekma z največ pritiska in ne predhodni dve. Dekleta so se dobro odzvala tudi v težkih trenutkih prvega in drugega niza. Čeprav smo naredili nekaj napak, smo bili dovolj dobri, da jim nismo dovolili daljšega niza točk. Punce so se ob menjavah dobro odzvale, danes so vse nekaj prispevale k zmagi." Iza Mlakar, korektorica Slovenije:

"Mislim, da smo danes imele pravi pristop k tekmi. Želele smo si zmage in maksimalno odigrale vsako točko. Danes smo dobro odigrale tako na servisu kot sprejemu. Pritiskale smo na tekmice, sicer smo naredile nekaj napak, ampak poznalo se je, da smo se tudi dobro pripravili na njih. Teh dogovorov pa smo se držale tudi na igrišču." Lana Ščuka, sprejemalka Slovenije:

"V prvih dveh nizih se je še malo poznala ta naša negotovost s prejšnjih tekem. Čez tekmo smo lovile sigurnost in jo poskušale doseči. V tretjem nizu nam je to uspelo, dokazale smo, da znamo. Tudi vzdušje je bilo drugačno, igralke smo si zaupale. Nekako nam je koristila ta tekma, da smo osvojile to zmago, ki smo jo potrebovale, da nam povrne samozavest. Zdaj pa nas čakajo novi cilji."

V zadnjem nizu potolkle Portugalke

Že na začetku je Slovenija povedla s 3:0, tekmice so za nekaj časa vzpostavile ravnotežje, toda po blokih Tine Grudine in Saše Planinšec so Slovenke spet ušle, tokrat na 16:10. Toda slabi sprejemi, Portugalke so ciljale predvsem Potokarjevo, so privedli do tega, da sta bili ekipi na 17. točki izenačeni. Toda dobri servisi in blok Grudine so Slovenkam prinesli prednost, ki je niso več izpustile iz rok.

Selektor je lahko zadovoljen s prikazanim na tekmi s Portugalkami. Foto: CEV

Z dobro igro so nadaljevale tudi na začetku drugega niza in prišle do vodstva 12:7, pet točk prednosti je bilo tudi pri izidu 15:15. A vnovič ni šlo brez črnih minut, tekmice so jih tudi v tem nizu ujele na 17. točki. Na srečo pa je Iza Mlakar dosegla tri zaporedne točke, nato se je selektorju še posrečila dvojna menjava, v igro sta namesto Mlakarjeve in Najdičeve vstopili Darja Eržen in Morijeva, ko pa se je na igrišče vrnila Mlakarjeva, je poskrbela še za dve zaporedni točki in s tem končala niz.

Dobri začetni udarci najboljše serverke v slovenski vrsti Najdičeve so na začetku tretjega niza zagotovili vodstvo s 5:0. Portugalke se niso več pobrale, Slovenke so se povsem sprostile ter razigrale, tokrat tekmicam niso ponudile nobene priložnosti.

Slovenke bodo imele ponedeljek prost dan, v torek pa se bodo pomerile z Italijo, ki je prvi favorit skupine.