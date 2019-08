Slovenke ostajajo brez dobljenega niza

Po porazu proti Poljski so slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu izgubile tudi dvoboj drugega kroga proti Belgijkami, ki so bile prav tako uspešne s 3:0.

Slovenske odbojkarice so se z Belgijkami merile že v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, na obeh obračunih so bile boljše varovanke Gerta van de Broeka, a so se naša dekleta nasprotnicam obakrat dobro upirala. Tudi tokrat so bile tekmice premočne. Zlasti v prvem nizu, v katerem so bila naša dekleta še preveč zadržana.

Seznam reprezentantk Slovenije (14): Podajalke: Eva Mori, Sara Najdič

Sprejemalke: Lana Ščuka, Ana Marija Vovk, Eva Zatković, Žana Zdovc Sporer, Monika Potokar;

Korektorki: Iza Mlakar, Darja Eržen;

Srednje blokerke: Saša Planinšec, Tina Grudina, Ela Pintar

Prosti igralki: Leja Janežič, Veronika Mikl Selektor: Alessandro Chiappini

