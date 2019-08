Slovenski odbojkarji še olepšali grško zbirko

Alberto Giuliani je tretjo tekmo proti Grkom začel z Janom Kozamernikom, Alenom Šketom, Mitjo Gasparinijem, Rokom Možičem, Sašo Štalekarjem in Gregorjem Ropretom na igrišču. Na mestu prostega igralca je zaigral Jani Kovačič.

V prvem nizu so naši odbojkarji, po dobrem začetku in vodstvu treh točk ob prvem tehničnem odmoru, slabše odigrali v napadu in Grki so se veselili zmage s 25:18. V nadaljevanju so Slovenci zaigrali odločneje in izenačili rezultat v nizih na 1:1.

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik 9, Šket 5, Gasparini 14, Možič 19, Vinčić, Štalekar 6, Ž. Štern 9, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret 4, Urnaut, Čebulj. Selektor: Alberto Giuliani. Grčija: Zisis, Zoupani 15, Papadopoulos, Fillipov 1, Stivachtis, Petreas 9, Kokkinakis, Koumentakis, Raptis 11, Voulkidis 4, Takouridis, Pelekoudas 4, Fragos 3, Protopsaltis 14, Papalexiou, Andreopoulos, Kasampalis. Selektor: Dimitrios Andreopoulos.

Tretji niz je bil najbolj izenačen na tekmi. Nobena izmed ekip si ni uspela priigrati več kot dve točki prednosti, na koncu pa so bili srečnejši naši fantje. V zadnjem nizu so domačini povsem popustili in niz ter tekmo zaključili na 14. točki.

V naši izbrani vrsti se je s kar 19 doseženimi točkami najbolj izkazal 17-letni Možič, 14 jih je dodal Mitja Gasparini.

Slovenski odbojkarji se sedaj vračajo v domovino, kjer bodo opravili še sklepni del priprav na domače evropsko prvenstvo.