V drugo so bili še bolj prepričljivi

Slovenija: T. Štern 7, Pajenk 8, Kozamernik, Šket, Gasparini, Možič, Vinčić, Štalekar 1, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik 6, Ropret 2, Urnaut 17, Čebulj 10. Selektor: Alberto Giuliani. Grčija: Zisis, Zoupani 13, Papadopoulos, Fillipov 1, Stivachtis 1, Petreas 2, Kokkinakis, Koumentakis 4, Raptis 6, Voulkidis 4, Takouridis, Pelekoudas 4, Fragos 3, Protopsaltis, Papalexiou 5, Andreopoulos 1, Kasampalis. Selektor: Dimitrios Andreopoulos.

Slovenski strateg Alberto Giuliani je uvodoma priložnost za igro namenil Tončku Šternu, Alenu Pajenku, Sašu Štalekarju, Gregorju Ropretu, Tinetu Urnautu in Klemnu Čebulju. Na mestu prostega igralca je tokrat zaigral Jan Klobučar. V nadaljevanju je precej priložnosti za igro dobil še Matic Videčnik.

Slovenski reprezentanti so bili boljši v prav vseh odbojkarskih elementih in so praktično vseskozi nadzorovali potek srečanja. Domačini so bili najnevarnejši prav v zadnjem nizu, ko so v končnico prišli s točko prednosti (21:20). Naši izbrani vrsti je nato uspel izjemen delni rezultat 5:1 in na koncu so se veselili zaslužene zmage.

V petek bo ob 18. uri na sporedu še zadnja izmed treh pripravljalnih tekem z Grčijo pred povratkom v domovino.

