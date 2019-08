Slovenski "rezervisti" na prvi tekmi boljši od Grkov

Na prvi pripravljalni tekmi z reprezentanco Grčije so slovenski odbojkarji v Kalamatiju slavili s 3:1 (-18, 21, 24, 20). S 15 doseženimi točkami sta se v našem taboru najbolj izkazala Alen Šket in Mitja Gasparini.

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik 9, Šket 15, Gasparini 15, Možič 3, Vinčić, Štalekar 8, Ž. Štern 6, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret 5, Urnaut, Čebulj. Selektor: Alberto Giuliani. Grčija: Zisis, Zoupani 15, Papadopoulos 2, Fillipov, Stivachtis, Petreas 3, Kokkinakis, Koumentakis, Raptis 8, Voulkidis 10, Takouridis 1, Pelekoudas, Fragos 5, Protopsaltis 16, Papalexiou 3, Andreopoulos, Kasampalis.Selektor: Dimitrios Andreopoulos.

Alberto Giuliani je, kot je napovedal pred odhodom v Grčijo, uvodoma na igrišče poslal Alena Šketa, Mitjo Gasparinija, Saša Štalekarja, Žigo Šterna, Matica Videčnika in Gregorja Ropreta. Na mestu prostega igralca pa je zaigral Jani Kovačič.

Tekmo so bolje začeli domačini, ki so si hitro priigrali občutnejšo prednost in ob drugem tehničnem odmoru vodili kar za šest točk. Tudi v nadaljevanju Slovenci niso našli pravega odgovora za razpoložene Grke, ki so brez težav slavili s 25:18. Že v prvem nizu je priložnost za igro dobil tudi mladi Rok Možič, ki je na tej tekmi osvojil prve točke v dresu članske reprezentance.

Z Grki se bodo v naslednjih dneh pomerili še dvakrat. Foto: Intime photography

V nadaljevanju smo spremljali izenačeno srečanje, saj vse do konca niza nobeni izmed reprezentanc ni uspelo priigrati več kot nekaj točk prednosti. Z močnimi začetnimi udarci je Jan Kozamernik nasprotnikom oteževal organizacijo napada. Tudi preostali slovenski odbojkarji so v tem nizu dobro servirali, saj so dosegli kar tri točke neposredno z začetnim udarcem. V končnico so vstopili s tremi točkami prednosti (18:21), kar je zadoščalo za izenačenje na 1:1.

Tudi v tretjem nizu je Slovenija še naprej kazala všečno predstavo, a je tudi Grčija dvignila raven svoje igre. Gostitelji so vodili večino niza, naši fantje pa so navdušili predvsem v končnici niza, ko jim je kljub zaostanku treh točk uspel preobrat. Niz so osvojili na razliko s 26:24. Izkazali so se z zanesljivo igro, saj so z lastnimi napakami nasprotniku v tem delu tekme poklonili le štiri točke.

Slovenski selektor je tokrat ponudil priložnost igralcem, ki v tem poletju niso dobili veliko priložnosti za igro. Foto: FIVB

V zadnjem nizu so varovanci Alberta Giulianija vseskozi držali vse niti v svojih rokah in Grkom niso dopustili, da bi prišli preblizu. Učinkoviti so bili tako v napadu (60-odstotna uspešnost) kot tudi v bloku. Prav z blokom so osvojili štiri točke. Grki niso našli ustrezne rešitve in Slovenci so na koncu so slavili s 25:20.

Najučinkovitejši na tekmi je s 16 doseženimi točkami bil Athanasios Protopsaltis, pri Slovencih pa sta se s 15 doseženimi točkami najbolj izkazala Alen Šket in Mitja Gasparini.

V prihodnjih dneh bodo naši odbojkarji v sklopu priprav na evropsko prvenstvo z Grčijo odigrali še dve tekmi.

Preberite še: