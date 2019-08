Jasno sporočilo: navijače želijo še prej kot pred boji za odličja

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Ljubljani začela s pripravami na evropsko prvenstvo, ki ga bomo med 12. in 26. septembrom gostili v Sloveniji. Naši fantje, ki so nas leta 2015 razveselili s srebrnim odličjem in naslovom evropskih prvakov, imajo tudi za domače prvenstvo visoke cilje.

V letošnji dolgi reprezentančni sezoni so slovenski odbojkarji najprej nastopili na pokalu FIVB Challenger in si pred domačimi navijači zagotovili uvrstitev v elitno Ligo narodov. Zatem so avgusta igrali še v 1. krogu kvalifikacij za olimpijske igre v Tokiu, a so si olimpijsko vozovnico na koncu zagotovili Poljaki. Pred našimi odbojkarji je tako le še zadnja etapa, nastop na domačem evropskem prvenstvu.

"Razočaranje, ker se nam ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre, ostaja." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V Stožicah je, ko se napolnijo, zelo dobro vzdušje"

Slednjega bo Slovenija gostila skupaj s Francijo, Nizozemsko in Belgijo, naši fantje se bodo v skupini C pomerili z Belorusijo, Finsko, Turčijo, Severno Makedonijo in Rusijo. Izločilne boje, vključno s polfinalom bomo prav tako spremljali v Areni Stožice in to je za naše fante še poseben motiv. "Teh par dni, ko smo imeli prosto, nam je prišlo zelo prav, da smo malo prišli k sebi. Razočaranje, ker se nam ni uspelo uvrstiti na olimpijske igre, ostaja. Smo pa zdaj z glavo že pri evropskem prvenstvu, pri zadnjem dejanju te sezone, pri domačem evropskem prvenstvu. Pripravili se bomo tako kot do sedaj, imamo še dovolj časa in upam le, da ostanemo zdravi, potem pa bomo videli, kako bo. Upam, da bo dvorana polna, takrat vsi igramo boljše in v Stožicah je, ko se napolnijo, zelo dobro vzdušje. Pričakujem, da bodo ljudje prišli na tekme, da nas bodo prišli spodbujat in da bodo z nami skozi celotno prvenstvo in ne samo takrat, ko se bomo borili za višje pozicije ali za medalje," je dejal slovenski podajalec Dejan Vinčić.

"Olimpijske kvalifikacije so nam dale zelo natančne usmeritve, kako se moramo še bolje pripraviti na evropsko prvenstvo." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Giuliani: Stvari so postale jasne

V okviru priprav na evropsko prvenstvo bodo odbojkarji odigrali tri pripravljalne tekme z Grčijo, kamor bodo odpotovali v torek, 20. avgusta, 3. in 4. septembra pa jih v Ljubljani predvidoma čakata še obračuna s Srbijo. "Tekme v Grčiji bodo dobrodošle zato, da igralci ostanejo v visokem tekmovalnem ritmu, hkrati pa bom imel možnost, da igralcem, ki ne igrajo veliko, ponudim priložnost. Ekipi bodo na tako dolgem turnirju kot je evropsko prvenstvo zagotovo lahko pomagali. Olimpijske kvalifikacije so nam dale zelo natančne usmeritve, kako se moramo še bolje pripraviti na evropsko prvenstvo. Stvari so postale jasne, vemo kje in kaj moramo popraviti. Zavedamo se, da tudi na evropskem prvenstvu ne bo lahko, imamo težko skupino, ekipe, ki prihajajo so zelo dobre, a tudi mi smo zelo dobra ekipa. Pokazati moramo, kaj znamo in zavedati se moramo svoje kakovosti. Naša dodana vrednost bodo naši navijači," je ob uvodu v zadnji del priprav dejal slovenski selektor Alberto Giuliani.

Boste septembra v Stožice prišli podpreti slovenske odbojkarje? Da. 76,38% +

Ne. 12,20% +

Ne vem še, če bom le imel/a čas. 11,42% +

Kapetan: Videli smo, kje še imamo veliko rezerv

Podobno razmišlja tudi kapetan izbrane vrste, Tine Urnaut: "Na pripravah se bomo maksimalno osredotočili na stvari, ki jih še moramo izboljšati. Turnir na Poljskem je bil dober tudi zato, da smo lahko videli, kje še imamo veliko rezerv. Zdaj bomo trenirali na vso moč, maksimalno izkoristili pripravljalne tekme in se poskušali kar najboljše pripraviti na evropsko prvenstvo. Vedno je boljše igrati doma, že finale Challengerja je bilo zelo zanimivo, ko se je dvorana malo bolj napolnila in upam, da bomo napolnili Stožice in pred tako domačo publiko je vedno še slajše igrati."

Tine Urnaut že komaj čaka igrati pred domačimi gledalci. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Urnaut se je dotaknil tudi nasprotnikov v skupini C, v kateri bo nastopila Slovenija: "Dve od teh reprezentanc, Belorusijo in Turčijo, že poznamo in sta svojo kakovost dokazali na julijskem turnirju, potem so tu Rusi, ki so v tem trenutku ena najboljših reprezentanc na svetu in so tudi brez večjih težav zmagali letošnjo svetovno ligo. Tudi Makedonija in Finska sta kakovostni ekipi, tako da bo vsako tekmo treba igrati na vso moč in razmišljati le o eni tekmi na dan."

Giuliani ima na pripravah v Ljubljani na voljo vse odbojkarje s svojega seznama, z izjemo Urbana Tomana, ki še vedno ni pozdravil poškodbe gležnja in se bo ekipi priključil takoj, ko bo s strani zdravniške službe dobil zeleno luč.

Reprezentanca Slovenije: Dejan Vinčić, Gregor Ropret (podajalca), Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Matic Videčnik, Sašo Štalekar (srednja blokerja), Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Alen Šket, Žiga Štern, Jan Klobučar, Rok Možič (sprejemalci), Mitja Gasparini, Tonček Štern (korektorja), Jani Kovačič (prosti igralec).

Preberite še: