Razočaran, a spremeniti ne more ničesar

V Gdansku so Slovenci proti Franciji in še posebej proti Poljski prikazali dobro igro, vseeno pa je bilo v igri preveč nihanj in predvsem napak, da bi bili kos obema vrhunskima reprezentancama. Razočaranja v našem taboru ne skrivajo, a hkrati upajo, da bodo uspešnejši januarja, v drugem krogu kvalifikacij, ko bodo imeli zadnjo možnost za preboj na OI.

Po porazu s premagljivimi Francozi padli

"Z rezultatom ne moremo biti zadovoljni. Vedeli smo, da nas čakajo tri zahtevne tekme in trije zahtevni dnevi. Žal se nam je po tisti tekmi s Francozi, ko nismo izkoristili svojih priložnosti, poznalo, da smo padli, predvsem je bilo to nekje v ozadju, v podzavesti, saj smo se vsi zavedali, da smo bili zares blizu skalpu Francije, ki ni bila na ravni, kakršne smo zadnja leta vajeni in smo imeli lepo priložnost, da jih premagamo. Domov prihajam zelo razočaran, a je kar je, ničesar ne moremo spremeniti," je po prihodu domov dejal reprezentančni podajalec Dejan Vinčić.

"Že pred odhodom na Poljsko smo vedeli, da nas čaka zelo težak turnir. Trudili smo se, na koncu pa je bil to tudi dober pokazatelj za nadaljnje delo." Foto: FIVB

Giuliani že pogleduje proti domačemu EP

Tudi slovenski selektor Alberto Giuliani je misli že začel usmerjati v evropsko prvenstvo, ki se bo za Slovenijo začelo 12. septembra s tekmo proti Belorusiji: "Že pred odhodom na Poljsko smo vedeli, da nas čaka zelo težak turnir. Trudili smo se, na koncu pa je bil to tudi dober pokazatelj za nadaljnje delo. Zdaj nas čaka nekaj počitka, nato pa novo poglavje in veliko trdega dela, da se na čim boljši možni način pripravimo na evropsko prvenstvo."

Slovenci bodo priprave na septembrsko domače evropsko prvenstvo nadaljevali v soboto. Foto: FIVB

Podaljšan počitek

Giuliani je po vrnitvi s Poljske nekoliko spremenil prvotni načrt in namesto dveh svojim varovancem namenil pet dni počitka. Priprave na evropsko prvenstvo bodo odbojkarji tako začeli v soboto, 17. avgusta v Ljubljani, že v torek, 20. avgusta, pa bodo odpotovali v Grčijo in tam odigrali pripravljalni tekmi.

Pred začetkom EuroVolleyja v Ljubljani bodo nato gostili še reprezentanco Srbije.

