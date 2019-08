Prepričan je, da bi bil to največji slovenski uspeh do zdaj

Slovenija po dveh tekmah proti Italiji, kjer so igralci prikazali dva povsem različna obraza, ni več igrala pripravljalnih tekem. Vodstvo reprezentance je bilo mnenja, da se da vse, kar je potrebno za maksimalno pripravo, doseči na treningih. Tudi Vinčić pravi, da ne gre za skrivanje moči pred nasprotniki.

Izhajajo iz tega, kako bodo igrali sami

''Mislim, da ne, razlog za to tiči predvsem v tem, da trenutno nobena reprezentanca ni prosta. Težko bi našli nekoga, ki bi prišel v Ljubljano, za nas pa je tudi bolje, da ne potujemo okrog in se osredotočamo le na treninge ter tako izpilimo vse podrobnosti. Izhajamo iz tega, da bo vse odvisno od tega, kako bomo igrali mi in ne kako nasprotnik."

Zadnje dni treninga so posvetili le svoji igri. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Če bo nasprotnik boljši, jim bomo dali roko, a ..."

Čeprav jim stavnice ne pripisujejo veliko možnosti, četa Alberta Giulianija na Poljsko odhaja po vstopnico za olimpijske igre. "Vemo, da se nam bo moralo vse 'poklopiti', da nam uspe, a tako Francoze kot Poljake smo že premagovali. Če bo nasprotnik boljši, jim bomo dali roko, a zanima nas le prvo mesto in uvrstitev na olimpijske igre 2020," še doda slovenski organizator igre, ki bo najverjetneje v petek začel pred Gregorjem Ropretom.

Zavedajo se, da bo treba prikazati najboljšo igro, če želijo upati na zgodovinski nastop na olimpijskih igrah. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Sistem za nas, Evropejce, zelo težek"

''Če nam uspe, bi bil zagotovo to največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke, ne glede na tisto srebrno odličje na evropskem prvenstvu iz Sofije pred štirimi leti. Vsi vemo, kako je v odbojki težko priti na to tekmovanje, po mojem imaš več možnosti, da si enkrat evropski prvak, kot pa da prideš na olimpijske igre, saj je sistem za nas, Evropejce, zelo težek in za mnoge neprimeren. Že te kvalifikacije bodo kot nekakšno mini evropsko prvenstvo, saj so tukaj zares najboljše evropske reprezentance. Definitivno bi bil to največji uspeh," je še sklenil 32-letni Šoštanjčan.

Vinko meni, da bi bil to največji uspeh slovenske reprezentančne odbojke do zdaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prvi nasprotnik Francozi

Kot rečeno, odbojkarski spektakel v Gdansku, kjer se bodo Poljska, Francija, Slovenija in Tunizija udarile za eno vstopnico za Tokio 2020, se začne že v petek. Prva nasprotnica slovenske izbrane vrste bo Francija.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D – Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska–Tunizija

20.30 Francija–Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska–Francija

18.30 Slovenija–Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija–Tunizija

15.00 Poljska–Slovenija

Slovenska odbojkarska reprezentanca (14): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Czarni Radom, Pol)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita) Libero:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

