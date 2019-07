Za zdaj zna po italijansko le preklinjati #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Že to, da sem tukaj, je dokaz, da sem do zdaj delal dobro," pravi 17-letni odbojkar Rok Možič, ki ga je slovenski selektor Alberto Giuliani povabil zraven, vprašanje pa je, če ga bo italijanski strokovnjak vzel s sabo na Poljsko, kjer bodo Slovenci čez deset dni lovili nastop na olimpijskih igrah v Tokiu 2020.

Potem ko morda trenutno najbolj nadarjenega mladega odbojkarja na prvi letošnji reprezentančni akciji ni bilo zraven, Mariborčan se je v tem času udeleževal kadetskih in mladinskih evropskih in svetovnih prvenstev v odbojki na mivki, ga je Giuliani tokrat povabil zraven, kar si član ekipe OK Maribor šteje v veliko čast.

Gre za novo izkušnjo

"Povratne informacije od Alberta nisem dobil, a mislim, da je z mojo igro zadovoljen," pojasni Možič, ki se dobro zaveda, da je slovenska smetana slovenske moške odbojke še vedno malce pred njim. Kako tudi ne, saj ima komaj 17 let. "Gre za novo izkušnjo, treniram in igram z najboljšimi slovenskimi igralci, ki igrajo v zelo priznanih tujih klubih. Čeprav sem najmlajši, mislim, da sem se s fanti dobro ujel," samozavestno pove Možič, a prizna, da se mora še veliko naučiti.

Mladi Mariborčan pove, da mu vsi pomagajo in svetujejo. Foto: Aleš Oblak

"Igra je hitrejša, v nekaterih trenutkih se še ne znajdem najbolje, a fantje mi pomagajo, mi dajejo nasvete, enako velja za selektorja, ki me popravi v določenih akcijah. A mislim, da je z mano kar zadovoljen," je prepričan Možič, čeprav sam ne zna še nič italijansko. "Ne, nič. Mogoče poznam kakšno kletvico, da bi govoril, pa ne. Kar je treba, mi prevedejo preostali fantje, ki že vrsto let igrajo ali so igrali v Italiji."

Eno leto še v Mariboru, nato pa ... V pretekli sezoni je blestel v dresu Maribora in bil skupaj s soigralci najlepše presenečenje minule sezone. Foto: Aleš Oblak Odlični mladi sprejemalec bo tudi v naslednji sezoni branil barve OK Maribora, s katerim je v minuli sezoni zasedel četrto mesto v državnem prvenstvu. "Eno leto bom še v Mariboru, da končam srednjo šolo, potem pa bomo videli. Nekje sredi prihodnje sezone se bomo odločili, kako in kaj. Ni cilj vrhunski klub po imenu. Že zdaj vem, da bom izbral klub, kjer bom igral, in bo imel dobrega trenerja. A pustimo zdaj to, zdaj sem z mislimi le pri treningih, ko bo reprezentance konec, bo čas za vse drugo," razloži Možič.

Vsi so njegovi vzorniki

Najstnik iz Maribora je še pred leti hodil na reprezentančne tekme in navijal za zdajšnje soigralce. "Večkrat sem šel na tekmo, zanje navijal ter jih prosil za podpis. Zame so vsi vzorniki, zato je velik čast, da lahko z njimi treniram," pravi Možič, ki je od najstarejšega člana slovenske reprezentance Mitje Gasparinija mlajši kar 18 let. Če se malce pošalimo, ko se je Rok rodil, je Mitja že imel šoferski izpit.

Rok Možič v fitnesu:

Dal bo vse od sebe, a odločitev bo selektorjeva

Možič nam je v pogovoru priznal, da ima malce poškodovan, a vseeno se želi selektorju in novim soigralcem pokazati v najboljši luči. "Pred zborom sem si zadal cilj, da pokažem svojo najboljšo igro, da pokažem selektorju in igralcem, kaj znam in zmorem," poudarja in dodaja, da ne bo preveč razočaran, če ga selektor ne vzame na Poljsko. Tja lahko odpotuje le 14 igralcev.

Cilj Možiča je, da vsem na pripravah pokaže, kaj zna in zmore. Foto: Aleš Oblak

"Kot sem že rekel, že to, da sem tukaj, je zame lepo priznanje in dokaz, da sem na pravi poti in delam dobro. Tudi če ne bom izbran med potnike za Poljsko, ne bom preveč razočaran," je še sklenil slovenski odbojkarski dragulj.

Slovenijo čez devet dni na Poljskem čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, kjer se bodo za eno mesto v Tokiu 2020 udarili z domačini, Francozi in Tunizijci. Turnir v Gdansku bo med 9. in 11. avgustom.

