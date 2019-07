Odločeni vnovič zatresti evropsko odbojko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenci bodo med 9. in 11. avgustom lovili olimpijske sanje. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski odbojkarji so se po nekaj dneh počitka spet zbrali in začeli sklepni del priprav pred kvalifikacijskim turnirjem za uvrstitev na olimpijske igre, ki bo med 9. in 11. avgustom v Gdansku na Poljskem.

Izjemno naporna reprezentančna sezone se nadaljuje v hudem ritmu. Po osvojitvi pokala challenger, s čimer so se slovenski odbojkarji uvrstili v elitno ligo narodov, je pred Slovenci nova težka misija. Čez deset dni jih čaka težek kvalifikacijski turnir za nastop na olimpijske igre, ki bo, kot rečeno, med 9. in 11. avgustom v poljskem Gdansku.

Najboljši slovenski odbojkarji spet zbrani:

Vsak trening kot tekma

Slovenci v tem obdobju ne bodo več igrali pripravljalnih tekem, so pa dve že odigrali v preteklem tednu proti Italiji in enkrat zmagali in enkrat izgubili. ''Na tisti prvi tekmi res nismo bili pravi, mogoče v prvih dveh nizih še, nato pa smo razpadli. Dva dni pozneje smo pokazali nekaj povsem drugega, dejstvo pa je, da imamo rezerve v prav vseh elementih igre," je uvodoma povedal slovenski mojster za sprejem Jani Kovačič.

Jani Kovačič verjame v podvig Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

"To, da do turnirja ne bomo igrali več prijateljskih tekem, je lahko dobro in slabo. Nekateri igralci potrebujejo določen tekmovalni ritem, a za nas v tem primeru ne vidim težav. Imamo zares kakovostno ekipo, zato je že vsak trening kot pripravljalna tekma," je še dodal zdaj že nekdanji član ACH Volleyja, v prihodnji sezoni se bo preizkusil v močni italijanski ligi v ekipi Ravenne.

Bo težko, a ...

Veliki favoriti za osvojitev turnirja so Poljaki in Francozi, Slovenci pa bodo napadli iz ozadja. Foto: Sportida Na Poljskem čaka slovenske fante najtežje delo. Za prvo mesto, ki edino neposredno vodi v Tokio 2020, se bodo udarili s svetovnimi prvaki Poljaki, ki bodo prvič na uradnih tekmah zaigrali tudi z enim od najboljših igralcev na svetu, Kubancem Wilfredom Leonom, Francozi in Tunizijci, ki so v nedeljo osvojili naslov afriškega prvaka.

"O Poljakih in Francozih nima smisla izgubljati besed. Vsi vemo, kaj pomenijo v svetovni odbojki. Bo težko, a ne smemo pozabiti, da smo Poljake že dvakrat premagali na evropskih prvenstvih, tudi Francozi so že padli. Mi gremo na Poljsko po zmago in olimpijske igre," ne skriva najvišjih ciljev Kovačič.

"Včasih je dobro, da nate nihče ne računa in so favoriti drugi. Ni toliko pritiska in nervoze. Verjamem, da nam lahko uspe zatresti evropsko odbojko," je še sklenil prvi reprezentančni libero.

Dva bosta še odpadla

Slovenski selektor Alberto Giuliani je na sklepni del priprav znova vpoklical 16 igralcev, na Poljsko pa jih bo lahko vzel le 14. Dva bo v prihodnjih dneh prečrtal. Skoraj zagotovo bosta oba v koloni sprejemalcev.

Slovenska odbojkarska reprezentanca (16): Podajalca: Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja: Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji: Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci: Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Halkbank Ankara, Tur)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Rok Možič (OK Maribor, Slo) Libera: Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Urban Toman (United Volleys, Nem)

