Prišli do izenačenja, nato pa mrk: Veliko bo potrebno še popraviti

Kdo je tekmo začel? Slovenski selektor Alberto Giuliani je uvodoma na igrišče poslal že preizkušeno šestorko Tončka Šterna, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Gregorja Ropreta, Tineta Urnauta in Klemna Čebulja. Na mestu prostega igralca pa je zaigral Jani Kovačič. Urban Toman in Alen Šket sta zaradi poškodb izpustila srečanje, vlogo drugega libera je opravljal Jan Klobučar.

Italijanski odbojkarji so v izenačenem prvem nizu slavili z 25:22, drugi niz so po hudem boju na razliko v žep pospravili Slovenci, ki pa so v nadaljevanju srečanja v Civitanovi ''prenehali" igrati in Italijanom do konca srečanja uspeli dati le še 26 točk.

V nadaljevanju je bila slika na igrišču povsem drugačna. Italijani so postali praktično nezgrešljivi. Na drugi strani pa se je Slovencem povsem ustavilo v napadu. Šterna je dobro zaustavil visok italijanski blok, naši odbojkarji pa so naredili tudi veliko število lastnih napak. Na koncu so v tretjem nizu dosegli le skromnih 12 točk.

Slovenci so korak z Italijani lahko držali le dva niza. Foto: Galbiati / Fipav

Tudi Gasparini in Štalekar nista veliko spremenila

Giuliani je zatem v igro namesto Šterna poslal Mitjo Gasparinija in namesto Pajenka še Saša Štalekarja, a to ni prineslo večjih sprememb. Domačini so odločno nadzorovali potek niza in Sloveniji dopustili le 14 točk. V postavi Slovenije je bil prvič tudi mladi 17-letni Rok Možič, ki pa ni dobil priložnosti za igro.

Pri Slovencih sta mejo desetih točk presegla le Klemen Čebulj (13) in Tine Urnaut (11), pri domačinih pa je Oleg Antonov, ki je v že v prvem nizu zamenjal poškodovanega Osmanyja Juantoreno (bolečine v hrbtu), dosegel 14 točk.

Naslednja tekma z Italijo bo na sporedu v petek ob 18. uri v Chietiju.

Slovenci in Italijani se bodo v petek udarili še enkrat. Foto: Galbiati / Fipav

Alen Pajenk, reprezentant Slovenije: "Vedeli smo, da bo tekma zelo težka, to se je na koncu tudi izkazalo. Zadnja dva niza smo zelo padli v igri in mislim, da bo potrebno še veliko popraviti, predvsem konstantnost v naši igri. Upamo, da bomo v petek prikazali boljšo predstavo." Alberto Giuliani, selektor Slovenije: "Prva dva niza smo odigrali dobro. Vračamo se v tekmovalni ritem po uvrstitvi v Ligo narodov in tednu dni počitka, kar je očitno pustilo posledice. Moramo delati na tem, da se vrnemo v tekmovalni ritem in ti dve prijateljski tekmi sta namenjeni prav temu in pričakujem, da bo že v petek bolje."

Prijateljski tekmi z Italijo: Sreda, 24. julij - Civitanova:

Italija : Slovenija 3:1 (22, -27, 12, 14)



Italija : Anzani 6, Giannelli 4, Juantorena 2, Piano 10, Zajcev 10, Lanza 7, Colaci (L). Antonov 14, Nelli 7, Pesaresi, Sbertoli, Mazzone 3, Cavuto 6, Balaso (L); Russo, Kooy; Trener: Blengini Slovenija: Pajenk 5, Štern T. 7, Čebulj 13, Kozamernik 9, Ropret 1, Urnaut 11, Kovačič (L). Štalekar 2, Štern Ž., Vinčić, Gasparini 3; Videčnik, Klobučar (L), Možič; trener: Giuliani

Postava Slovenije (16): Podajalca:

Dejan Vinčić (Czarni Radom, Pol)

Gregor Ropret (Nantes, Fra) Korektorja:

Mitja Gasparini (Toyoda Gosei Trefuerza, Jap)

Tonček Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita) Blokerji:

Alen Pajenk (Czarni Radom, Pol)

Jan Kozamernik (Milano, Ita)

Matic Videčnik (ACH Volley, Slo)

Sašo Štalekar (Hypo Tirol Alpenvolleys Haching, Avt) Sprejemalci:

Tine Urnaut (Shanghai Golden Age, Kit)

Klemen Čebulj (Trentino, Ita)

Alen Šket (Halkbank Ankara, Tur)

Žiga Štern (brez kluba, nazadnje Latina, Ita)

Jan Klobučar (brez kluba, nazadnje Piacenza, Ita)

Rok Možič (OK Maribor, Slo) Libera:

Jani Kovačič (Ravenna, Ita)

Urban Toman (United Volleys, Nem)

Postava Italije (16): Podajalca:

Simone Giannelli

Riccardo Sbertoli Blokerji:

Simone Anzani

Roberto Russo

Daniele Mazzone

Matteo Piano Sprejemalci:

Filippo Lanza

Osmany Juantorena

Oreste Cavuto

Oleg Antonov

Dick Kooy Korektorja:

Ivan Zaytsev

Gabriele Nelli Liberi:

Massimo Colaci

Nicola Pesaresi

Fabio Balaso

