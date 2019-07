Slovenski odbojkarji pred kvalifikacijami za OI: Treba bo igrati najboljšo odbojko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je danes zbrala v Kranjski Gori za začetek priprav na kvalifikacije za olimpijske igre. Kvalifikacijski turnir bo med 9. in 11. avgustom v Gdansku, tekmeci Slovenije pa bodo Poljska, Francija in Tunizija.

Slovenski odbojkarji so z zmago v pokalu challenger in uvrstitvijo v elitno ligo narodov izpolnili prvega od treh ciljev v letošnji sezoni. Po tednu dni počitka so se zdaj zbrali za priprave na drugo nalogo, kvalifikacije za OI v Tokiu prihodnje leto. Zadnja naloga jih nato čaka v septembru, ko se bo tudi v Sloveniji odvijalo evropsko prvenstvo.

V tradicionalni pripravljalni bazi na Gorenjskem bo reprezentanca ostali do sobote. Selektor Alberto Giuliani na pripravah lahko računa na vse igralce, štirinajsterici, ki je nastopila v kvalifikacijah za ligo narodov, sta se znova priključila Jan Klobučar in Rok Možič.

Italijanski strateg na slovenski klopi priznava, da je teden dni počitka minil prehitro, a po drugi strani pričakuje, da bodo njegovi varovanci še naprej tako prizadevni. "Začetek ni lahek, po enem tednu počitka je težko začeti znova, a turnir v Ljubljani nam je pokazal, kje so naše težave, kaj moramo rešiti. Raven igre bomo morali še dvigniti. Igrali bomo proti močnim ekipam in od igralcev pričakujem enako zagnanost kot doslej."

Največja želja vsakega športnika

Veliko željo je v svojih izjavah potrdil slovenski kapetan Tine Urnaut, ki je dobro izkoristil teden dni odmora. "Potrudili se bomo, da bomo odigrali najboljšo mogočo odbojko in če bo to dovolj, da premagamo Francoze, Poljake in Tunizijce, bomo zelo veseli. Zato smo se v bistvu že tako hitro zbrali, da delamo na tem, da bomo igrali najboljšo možno odbojko."

Eden najbolj izkušeni odbojkarjev v slovenski reprezentanci, Alen Pajenk, je ob tem poudaril pomen kvalifikacij za OI za izbrano vrsto: "Mislim, da smo formo zelo dobro tempirali za challenger, kar se je potem tudi odrazilo s prvim mestom in res odlično igro proti Kubancem v finalu."

Igranje na olimpijskih igrah je po njegovem največja želja vsakega športnika. "Tako bo tudi za nas to največje tekmovanje v tej sezoni, kljub temu, da doma gostimo evropsko prvenstvo. Treba bo igrati najboljšo odbojko, saj vemo, da so Poljaki, še posebej, ko igrajo doma in Francozi, ki grizejo za vsako žogo, res močni."

Tudi Alen Šket, slovenski sprejemalec, je pred prvim treningom v dvorani Vitranc potrdil Pajenkove besede. "Spočili smo se, kolikor smo se lahko. Ta teden nam je prišel zelo prav. Zdaj nas čakajo kvalifikacije za olimpijske igre, za nas zelo pomemben turnir," je ocenil. O težki konkurenci na turnirju pa ocenjuje, da je Slovenija "s pravo igro zmožna premagati vsakogar".

Pred kvalifikacijami še dve pripravljalni tekmi

Slovenski odbojkarji bodo v sklopu priprav na olimpijske kvalifikacije odigrali dve pripravljalni tekmi proti močni italijanski reprezentanci. V Italijo bodo odpotovali 23. julija, obračuna z eno najboljših evropskih reprezentanc pa bosta na sporedu 24. julija v Civitanovi in 26. julija v Chietiju.