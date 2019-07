Slovenci pokazali drug obraz in porazili Italijane

Slovenska odbojkarska izbrana vrsta je Italiji maščevala za sredin poraz in v Chietiju slavila s 3:1 v nizih. Pri Sloveniji je so kar štirje odbojkarji presegli mejo desetih točk.

Potem ko so Italijani pred dvema dnevoma Slovenijo v Civitanovi brez težav premagali, so jim slovenski odbojkarji dva dni kasneje v Chietiju vrnili milo za drago.

Še posebej suvereni so bili v prvih dveh nizih, ki so ju Slovenci zmagali na 16 in 18. V tretjem so sicer zagospodarili domačini, v napetem četrtem nizu pa je bila ponovno boljša četa Alberta Giulianija.

Pri Sloveniji so izstopali štirje odbojkarji. Po 15 sta jih dala Tonček Štern in Tine Urnaut, eno manj Klemen Čebulj, preko deset točk pa je šel tudi Jan Kozamernik.

Italija : Slovenija 1:3 (-16, -18, 17, -25) Italija: Giannelli, Zajcev 8, Lanza 1, Antonov 15, Piano 5, Russo 4, Colaci (L). Pesaresi, Cavuto 9, Nelli 13, Anzani 5, Sbertoli 1, Balaso (L), Mazzone 5. Ni igral: Juantorena, selektor: Blengini Slovenija: Štern T.15, Pajenk 9, Kozamernik 12, Vinčić 1, Urnaut 15, Čebulj 14 . Kovačić (L), Videčnik, Štern Ž., Gasparini 1, Ropret 1. Niso igrali: Možić, Štalekar, Klobučar (L). selektor: Giuliani

