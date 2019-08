Tihi mladenič, ki bo naredil vse, da ostane prva violina

Za še vedno dokaj mladim, 23-letnim in 200 centimetrov visokim odbojkarjem iz Slovenske Bistrice je že tretja sezona v močni italijanski ligi. Če v krstni sezoni ni dobil toliko priložnosti, kot bi si želel, je v preteklih dveh imel vlogo prvega korektorja v ekipi in v tem času v močni italijanski ligi dosegel skoraj 800 točk. To le govori, da se Tonček razvija v vrhunskega odbojkarja. Njegovo dobro delo in sezono v Italiji je opazil tudi selektor Alberto Giuliani in z zdaj že nekdanjim članom Latine začel prav vse tekme Slovenije, Štern pa mu je to vrnil z dobro igro in velikim številom doseženih točk.

Ostaja skromen

Razvija se v vrhunskega korektorja. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Ali sem pričakoval prvo postavo? Ne vem, o tem težko govorim. V življenju lahko pričakuješ marsikaj, a na koncu selektor odloča, koga bo postavil v ekipo. Na vsakem treningu dajem od sebe svoj maksimum, enako velja za Mitjo (Gasparinija, op. p.), in tako bom tudi nadaljeval," pravi bolj tihi in mirni odbojkar, ki nikoli ne sili v ospredje, svoje raje pove na igrišču.

Štern je blestel že na preteklem pokalu Challenger v Stožicah, kjer je na štirih tekmah dosegel 61 točk, daleč največ v slovenski ekipi. "Naredil bom vse, da bom še naprej upravičeval zaupanje trenerja in kar se da dobro pomagal ekipi. Mislim, da ima Slovenija dva dobra korektorja, na koncu pa bo igral tisti, ki bo bolje pripravljen in v boljši formi. Bomo videli," je še nekaj na temo prvega korektorja ekipe povedal Štern.

Čas za treninge, nasprotniki še pridejo na vrsto

Slovenijo čez osem dni čakajo težke kvalifikacije za uvrstitev na olimpijske igre, kjer slovenske odbojkarske ekipe ni bilo še nikoli. "Za zdaj smo osredotočeni le na našo igro in treninge, z nasprotniki v Gdansku se še ne ukvarjamo. Pogledali bomo tudi video iz Italije, da vidimo, kaj smo delali narobe, in to popravimo," je na torkovem zboru reprezentance še povedal nekdanji član kamniškega Calcita.

Cilj in želja sta priti na olimpijske igre. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Cilj ekipe na Poljskem je le eden. To je presenetiti favorita (Francijo, Poljsko) in pripraviti senzacijo. "Cilj so olimpijske igre, tudi želja vseh je, da presenetimo tekmece in jim preprečimo veselico. Mislim, da gremo lahko na Poljsko povsem sproščeni in pokažemo tisto, kar znamo. Vsi vemo, da če nam steče, lahko premagamo vse. Bomo videli na igrišču, na čigavo stran se bo na koncu nagnila tehtnica," je še povedal slovenski korektor.

Kvalifikacijski turnir za nastop v Tokiu 2020 se bo začel 9. avgusta v Gdansku na Poljskem, prva nasprotnica Slovenije pa bo močna Francija.

Kvalifikacije za OI 2020 v Tokiu: Skupina D - Gdansk: Petek, 9. avgust:

17.00 Poljska - Tunizija

20.30 Francija - Slovenija Sobota, 10. avgust:

15.00 Poljska - Francija

18.30 Slovenija - Tunizija Nedelja, 11. avgust:

12.00 Francija - Tunizija

15.00 Poljska - Slovenija

