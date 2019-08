Vesela novica: Mariborčani spet na mednarodnem prizorišču

"Odbojkarski klub Maribor je klub s tradicijo in klub, ki je igral v jugoslovanski ligi ter od osamosvojitve bil prvi, ki je igral mednarodno ligo MEVZA. Po desetih sezonah ponovno igramo mednarodno ligo MEVZA, kjer bodo nastopale najboljše ekipe iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Madžarske in Avstrije. Za vse nas je sodelovanje v tej ligi nagrada začrtane poti, katero gradimo že nekaj let. Mestu Maribor in gledalcem bomo pripeljali v dvorano Tabor kvalitetno odbojko in že se že veselimo prvih tekem. Pot, ki smo si jo zastavili pred nekaj leti gradimo in veseli smo, da se vidijo premiki. V ligi se bomo lahko marsikaj naučili in igrali proti najboljšim ekipam posameznih držav. Že se veselimo prvih tekem," je veselo novico za OK Maribor komentiral trener Sebastijan Škorc, ki v poletnih mesecih kot pomočnik selektorja deluje v slovenski moški članski reprezentanci.

