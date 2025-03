Slovenski obračun za finale

Zagreb bo v sredo in četrtek prizorišče zaključnega turnirja najboljših ekip rednega dela srednjeevropske lige MEVZA. V ženskem delu turnirja si bosta v polfinalu nasproti stali slovenski zasedbi Calcit Volley in OTP Banka Branik, v drugem polfinalu pa se bosta za finale pomerili zagrebški ekipi HAOK Mladost in OK Dinamo.

Kamničanke, ki branijo naslov in so v lanskem finalu premagale Mladost, so si zaključni turnir priigrale s prvim mestom po rednem delu, v katerem so bile neporažene. Mariborčanke so redni del končale na četrtem mestu, kar pomeni, da se bosta slovenski ekipi med seboj pomerili v polfinalu. Štajerska ekipa bo nastopila v okrnjeni zasedbi, saj sta se poškodovali Isa Ramič, za katero je sezone konec, in Nika Jularić, ki jo čaka nekaj okrevanja.

V drugem polfinalu si bodo nasproti stale odbojkarice HAOK Mladost Zagreb in OK Dinamo Zagreb.

Zmagovalki para se bosta v četrtek pomerili v finalu, poraženki pa v tekmi za tretje mesto.

Liga MEVZA, zaključni turnir, Zagreb Polfinale Sreda, 5. marec

15.00 Calcit Volley – OTP banka Branik Maribor

20.00 HAOK Mladost Zagreb – OK Dinamo Zagreb Finale in tekma za tretje mesto Četrtek, 6. marec zmagovalec Calcit Volley/OTP banka Branik Maribor – zmagovalec HAOK Mladost Zagreb/OK Dinamo Zagreb

poraženec Calcit Volley/OTP banka Branik Maribor – poraženec HAOK Mladost Zagreb/OK Dinamo Zagreb



