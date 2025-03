Koprčanke izpustile priložnost še za drugi skalp, Kamničanke potrdile prvo mesto

Odbojkarice Luke Koper so bile v Kamniku na dobri poti, da pripravijo še drugo veliko presenečenje in da v dveh prvenstvenih krogih modre skupine po OTP banki Braniku premagajo še drugega velikana slovenske lige, Calcit Volley. Vodile so z 2:1 v nizih in 12:7 v tretjem, a prednost vendarle izpustile iz rok in se morale zadovoljiti le s točko.

Kamničanke so si z zmago in petkovim porazom Mariborčank v Šempetru dva kroga pred koncem že zagotovile najboljši položaj pred končnico. Mariborčanke bodo druge, blizu tretjega mesta pa so odbojkarice Sip Šempetra, ki imajo pet točk prednosti pred Luko Koper.

Calcit je za potrditev prvega mesta potreboval le točko. Ko je proti Koprčankam zanesljivo dobil prvi niz, je bilo videti, da težav ne bo imel. A v drugem so se vendarle začele. Gostje so z dobrimi servisi nekajkrat ušle, Gorenjke so jih sicer nekajkrat ulovile, po dobrih servisih Naje Kukman in treh zaporednih točkah koprske ekipe za vodstvo 22:19 pa ne več. Odličen serverski niz Koprčank je z asom zaključila Polona Marušič.

Koprčanke so z dobrimi servisi nadaljevale v tretjem nizu, v katerem je v domači vrsti prišlo do popolnega razpada sistema. Ta se je nadaljeval tudi v četrtem nizu vse do izida 7:12. A nato so gostiteljice dosegle devet zaporednih točk, ujele ritem, ki so ga držale do konca, in prišle do težko prigarane zmage.

Maša Pucelj je pri zmagovalkah dosegla 22, Mika Grbavica pa 20 točk, najučinkovitejša igralka tekme pa je bila vendarle iz poražene ekipe, Nina Đukić je v statistiko vpisala 28 točk.

Peto mesto pred končnico so potrdile igralke Gen-I Volleyja, in sicer z zmago v gosteh proti šestouvrščenemu Ankaranu. Prvi niz so dobile domače, naslednje tri pa Novogoričanke, pri katerih je Žana Godec dosegla 19 točk, Tia Koren pa sedem blokov.

Znano je tudi že, kdo bo igral v četrtfinalu iz zelene skupine oziroma naslednjo sezono v najmočnejši ligi. Med najboljše se vrača Formis, ki si je že zagotovil drugo mesto, za prvo, ki ga zaseda Radol'ca Volley, pa ima zgolj še teoretične možnosti.

V Šempetru drugi zaporedni poraz Mariborčank

Osmi krog drugega dela državnega prvenstva za odbojkarice se je začel v petek, ko so tretjeuvrščene Šempetranke gostile in s 3:1 premagale druge Mariborčanke.Odbojkarice Sip Šempetra so na prvi tekmi osmega kroga modre skupine doma premagale OTP Banko Branik s 3:1. To je bil po Kopru drugi zaporedni poraz mariborskih odbojkaric, ki se nikakor ne znajdejo brez prve korektorice Ize Mlakar. Večjih posledic pa poraz ne bo imel, bankirke so si namreč že zagotovile drugo mesto pred končnico. Šempetranke pa so zdaj zelo blizu tretjemu.

Mariborčanke so tekmo sicer dobro začele, hitro povedle za šest točk, a domače so jih z asom Katarine Bulc na 17. točki ujele. Toda nato je Ronja Štampar dosegla dve točki, Isa Ramić pa še as, prednosti treh točk pa domače niso nadoknadile.

Mariborčanke so izgubile drugič zapored. Foto: Jure Banfi

So pa prevzelo pobudo v drugem nizu, v katere so one povedle za šest točk, Mariborčanke pa so jih lovile in uspele izenačiti na 20:20. V podaljšani končnici so imele pri izidu 25:26 tudi zaključno žogo, toda zapravile so jo, še ene pa jim domače niso dovolile, pravzaprav so se bankirke z napakami pokopale kar same.

Z odlično igro v drugem delu so Savinjčanke dokaj gladko dobile tretji niz, četrti pa je spet postregel z izenačenim bojem in negotovo končnico. Gostje so večji del niza vodile, tudi še s 23:21, imele štiri zaključne žoge, a napaka tekmic jim je omogočila vodstvo z 28:27. Prve zaključne nato niso izkoristile, drugo pa vendarle.

Z 28 točkami je bila najučinkovitejša igralka tekme Darja Eržen, ki je dosegla tudi tri ase in pet blokov, Bulc jih je dodala 23. Pri Mariborčankah je zelo dobro predstavo pokazala nekdanja igralka Šempetra Štampar, ob 57 odsotni učinkovitosti v napadu je dosegla 23 točk, tri z asi in štiri z bloki.

1. DOL, ženske, drugi del, 8. krog: Sobota, 1. marec Petek, 28. februar

Lestvica, modra skupina 1. Calcit Volley 22 tekem – 59 točk

2. OTP banka Branik 22 – 51

3. SIP Šempeter 22 – 42

4. Luka Koper 22 – 37

5. GEN-I Volley 22 – 25

6. Ankaran 22 – 13 Lestvica, zelena skupina 1. Radol'ca Volley 8 – 31

2. Formis 8 – 25

3. TPV Volley NM 8 – 16

4. Grosuplje 8 – 12

5. Visit Braslovče 8 – 11

6. Weiler Volley Zreče 8 – 10

