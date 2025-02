Selektor odbojkaric vpoklical tudi mladinki in Gambijko, ki bo končno zaigrala za Slovenijo

"V začetku maja bomo začeli z razširjenim seznamom igralk, ki bo vključeval mešanico izkušenj, stabilnosti in nekaj novih članic. Vse igralke, ki so sodelovale lansko poletje, so se izkazale z zvestobo dresu in projektu reprezentance. Ponovno bomo začeli s karizmo in izkušnjami Saše Planinšec in Eve Pavlović Mori," je v izjavi za OZS dejal selektor slovenskih odbojkaric Alessandro Orefice. Slednji je slovensko reprezentanco prevzel lani, letos pa podaljšal pogodbo najmanj do konca leta 2026.

Novinki Jurič in Labinjan, na seznamu tudi Sillah

Na seznamu so igralke, ki so v reprezentančnih akcijah sodelovale lani, v novi sezoni pa se s svojimi nastopi potrjujejo tako v tujih kot domačem prvenstvu. Med izbranimi odbojkaricami sta tudi novinki, sicer mladinski reprezentantki Emi Jurič in Živa Labinjan, ter Gambijka Fatoumatta Sillah, ki bo po administrativnih zapletih od druge polovice junija dalje vendarle lahko zaigrala v slovenskem dresu.

Gambijka Fatoumatta Sillah bo lahko čez nekaj mesecev končno zaigrala v slovenskem dresu. Foto: Aleš Oblak

"Vsa dekleta spremljam ob njihovih igrah v Evropi in zelo sem vesel, da delajo dobro. Maša Pucelj je rešila nekatere fizične težave in bo prisotna od prvega dne treninga. Vabim tudi nekaj mladih igralk, ki jih želim videti pri delu. Seznam bo dopolnila Sillah, ki bo prispevala k treningu, dokler se reprezentanci še ne bo mogla pridružiti na igrišču," je dodal selektor.

Visoki cilji v zlati evropski ligi

Poleti bo vodil Slovenke na SP. Foto: Aleš Oblak Zbor reprezentance bo 5. maja v Kranjski Gori, odbojkarice pa bodo nato skupaj preživele praktično celo poletje. Pred reprezentanco je namreč izjemno pomembna sezona, začenši z zlato evropsko ligo. "V njej bomo igrali šest tekem v Azerbajdžanu, na Portugalskem in v Sloveniji. Finale bo konec junija na Švedskem in če bomo dobro delali, verjamem, da se tja lahko uvrstimo in ga tudi osvojimo," je dejal Orefice.

Avgusta nato sledita povratni kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na evropsko prvenstvo, in sicer proti Estoniji in Izraelu. Prav ob koncu reprezentančne sezone pa s svetovnim prvenstvom prihaja še vrhunec sezone, kot dodaja italijanski strateg. V skupini se bodo Slovenke na Tajskem pomerile z ZDA, Češko in Argentino. SP za odbojkarice na Tajskem bo med 22. avgustom in 7. septembrom.

Reprezentantke se bodo zbrale v Kranjski Gori v začetku maja. Foto: www.alesfevzer.com

"Vemo, da bo raven zelo visoka in da bo treba veliko obvladovati z zavzetostjo, trdim delom in predanostjo ter na koncu tudi z nekaj zdravega in pozitivnega pritiska, saj bomo vsi na svojem prvem velikem tekmovanju. A to je lepota našega športa in igranja takšnih pomembnih tekmovanj, ker lahko rečemo, da bomo tam, da lahko igramo in da bo ekipa dala vse od sebe, da bo ponosna na vse tiste, ki verjamejo v ta fantastičen projekt, v katerem bo slovenska zastava vsak dan v naših srcih in bomo z njo vedno ostali povezani," je zaključil Orefice.