Slovenske ženska odbojkarska reprezentanca bo prvič v zgodovini nastopila na svetovnem prvenstvu. Z zmagama nad Izraelom in Estonijo v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 in se na svetovni lestvici povzpele za dve mesti. Zdajšnje 26. mesto pa jim prinaša tudi zgodovinski prvi nastop na SP, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.

Svetovno prvenstvo za ženske bo prihodnje leto gostila Tajska, ki je bila v družbi Vietnama, Hongkonga in Indonezije s kandidaturo najuspešnejša. Poleg gostiteljic imajo nastop zagotovljen tudi svetovne prvakinje Srbkinje, ter po najboljše tri reprezentance s petih celinskih prvenstev - Brazilija, Argentina in Kolumbija, Kenija, Egipt in Kamerun, Turčija, Nizozemska in Italija, Dominikansko republika, ZDA in Kanada ter Kitajska, Japonska in Kambodža.

S spremembo pravil in razširitvijo števila udeleženk s 24 na 32 držav, si je nastop na svetovnem prvenstvu zagotovilo še 15 najboljših držav s svetovne lestvice, med njimi tudi Slovenija.

Slovenke, ki so pred začetkom kvalifikacij za evropsko prvenstvo, sicer zadnjega tekmovanja v reprezentančnem koledarju za sezono 2024, na svetovni lestvici zasedale 28. mesto, so s kvalifikacijskima zmagama nad Izraelom in Estonijo v razvrstitvi napredovale za dve mesti. S tem so prehitele Kamerunke in tudi Slovakinje, sicer neposredne tekmice za uvrstitev na SP.

"Nekako smo vedeli in tudi pričakovali, da bodo prišli pravi trenutki in prava obdobja"

"V naši odbojki si dobre novice sledijo druga za drugo in izjemno sem vesel, da so del teh novic tudi dekleta, ki so si zagotovila prvo uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je izjemen uspeh. Nekako smo vedeli in tudi pričakovali, da bodo prišli pravi trenutki in prava obdobja," je povedal predsednik zveze Metod Ropret.

Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ta dodaja, da se ekipi od daleč se vidi, da je kemija v ekipi zelo dobra: "in da dekleta igrajo druga za drugo, kar je kvaliteta dobrih ekip. Ob potencialu, ki ga ekipa ima in je nesporen, in to kljub temu, da še ni v polni zasedbi, lahko pričakujemo še veliko lepih novic in dobrih rezultatov. Zdaj je treba to dinamiko in homogenost zadržati, dekleta pa morajo prepoznati, da je reprezentanca največ, kar jim odbojka lahko ponudi, med drugim tudi igranje na največjih svetovnih odrih."

Proti prihodnosti sta se po zmagi nad Estonijo že ozrli tudi Saša Planinšec in Eva Pavlović Mori. "Vesele smo izkupička s teh dveh tekem. Mislim, da je bil to naš edini cilj in vsi smo bili osredotočeni na to, da nam uspe. Apetiti v tej ekipi rastejo, želimo poseči še višje," je povedala kapetanka izbrane vrste, naša podajalka pa je dodala: "Srčno upam, da to pomeni vzpon ženske reprezentančne odbojke, evropsko in svetovno prvenstvo pa dve lepi iztočnici za naprej. Dobile smo ekipno samozavest, zaupamo si in mislim, da se to vidi na igrišču. Če izhajamo iz teh dveh tekem, imamo po mojem mnenju naslednjih nekaj poletij pred seboj nekaj lepega."

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem tudi sam del te zgodbe, ki ima velik pomen za slovensko žensko odbojko." Foto: OZS

"Zagotovo bomo s štabom naredili vse, da bomo Slovenijo tudi na svetovnem parketu predstavili v najboljši možni luči"

"Da bo Slovenija prvič igrala na svetovnih prvenstvih, je zares lepa novica. Zelo sem vesel in ponosen, da sem tudi sam del te zgodbe, ki ima velik pomen za slovensko žensko odbojko. Zagotovo bomo s štabom naredili vse, da bomo Slovenijo tudi na svetovnem parketu predstavili v najboljši možni luči. Upam, da bodo klubi, trenerji in vsi, ki prispevajo svoj delež k razvoju ženske odbojke v Sloveniji, še naprej delali tako dobro in s tem pomagali tudi reprezentanci ob tem pomembnem novem mejniku, ki smo ga vsi skupaj dosegli," pa je dejal slovenski selektor Alessandro Orefice.

Ob Slovenkah so se glede na lestvico FIVB na svetovno prvenstvo 2025 uvrstili še Poljska, Nemčija, Belgija, Češka, Portoriko, Ukrajina, Francija, Bolgarija, Kuba, Švedska, Mehika, Slovaška, Španija in Grčija.