Slovenke z novo zmago na stežaj odprle vrata EP

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 2. krog



Slovenija : Estonija 3:0 (21, 16, 17)



ŠD Maksa Pečarja, gledalcev 450, sodnici: Jurković (Hrvaška) in Rodriguez Machin (Španija)

* Slovenija: Pavlović Mori 2 (1 as), Lorber Fijok 12 (1 as), Zatković 10 (1 as), Šiftar 13 (3 asi, 1 blok), Velikonja Grbac 3, Milošič 2 (1 blok), Kukman, Mazej, Planinšec 9 (1 blok), Banko, Halužan Sagadin, Leban 1, Jurič 1 (1 as).

* Estonija: Peit, Lember 9, Miilen 11 (2 asa, 2 bloka), Kiviloo 4 (3 bloki), Kask, Lass, Vares 2, Laak 6 (1 as), Leenurm, Pertens, Kibbermann, Vahula, Kullerkann 1, Pill 3.

Slovenke so v torek kvalifikacije začele s suvereno zmago proti Izraelkam (3:0) in po drugi zmagi v prvem delu kvalifikacij s šestimi točkami zasedajo prvo mesto v skupini C. Izraelke so po uvodni zmagi nad Estonkami (3:1) druge s tremi točkami, Estonke pa ostajajo brez.

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki je lansko reprezentančno sezono presedel prav na klopi Estonije, so tekmice v letošnji zlati evropski ligi v Rakvereju že premagale s 3:0. Danes so bile v uvodu dvoboja nekoliko nervozne, a ko so se sredi prvega niza ogrele, so hitro prevzele pobudo. Drugi in tretji niz sta zanesljivo pripadla Slovenkam za slavje z enakim izidom.

Mija Šiftar je dosegla 13 točk. Foto: www.alesfevzer.com Pri Slovenkah sta bili najbolje razpoloženi Mija Šiftar (13 točk) in Lorena Lorber Fijok (12). Deset točk je pristavila Eva Zatković, devet pa kapetanka Saša Planinšec. Slednja je danes postala prva slovenska odbojkarica, ki je odigrala stoto tekmo v reprezentančnem dresu.

Slovenke v začetku dvoboja niso delovale najbolj zbrano, v igri točko po točko so bile Estonke tiste, ki so nekajkrat povedle. Slovenke so se le ogrele sredi niza in pobegnile na tri točke prednosti. Še bolje so igrale v zaključku niza, ko so povedle s prednostjo petih točk in do konca ohranile vodstvo. Saša Planinšec je postala prva slovenska odbojkarica, ki je odigrala sto tekem v reprezentančnem dresu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drugi niz so Slovenke začele precej odločneje s hitrim vodstvom 8:2. Tudi v nadaljevanju pa Estonke niso zmogle slediti tempu Slovenk, ki so prednost ob koncu niza povišale na devet točk za zelo prepričljiv drugi niz in vodstvo z 2:0.

Tretji je minil bolj ali manj v istem slogu, Slovenke so prišle do hitrega vodstva (6:2), prednost pa višale v nadaljevanju, ko so prišle do +7. Estonke so se vmes sicer približale na tri točke, to je pa tudi vse, kar so jim Slovenke dopustile.

Alessandro Orefice Foto: Aleš Oblak

Drugi del kvalifikacij prihodnje leto

S tekmo proti Estoniji so Slovenke zaključile prvi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki ga bodo skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija.

Drugi del kvalifikacij bo med 2. in 10. avgustom prihodnje leto, ko se bodo Slovenke še enkrat pomerile z Izraelkami in Estonkami. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri omenjene države gostiteljice, ob njih pa še najboljše ekipe z evropskega prvenstva 2023, torej Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.

Četrtek, 29. avgust

Lestvica:

1. Slovenija 2 tekmi – 6 točk

2. Izrael 2 – 3

3. Estonija 2 – 0