Kako silovit začetek kvalifikacij za slovenske odbojkarice

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. V Ljubljani je s 3:0 (19, 13, 15) prepričljivo premagala Izrael in s tem takoj prevzela vodstvo na lestvici skupine C, v kateri so poleg omenjenih reprezentanc še Estonke, ki bodo v Ljubljani gostovale v četrtek.

Slovenske odbojkarice so reprezentančno sezono začele z nastopi v Zlati evropski ligi, pred njimi pa je zdaj nov izziv, kvalifikacije za EuroVolley, ki ga bodo leta 2026 skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. V prvem delu kvalifikacij varovanke italijanskega trenerja Alessandra Oreficeja čakata dva obračuna. Ta torek so gostile Izraelke in zmagale gladko s 3:0 v nizih, v četrtek bodo še Estonke.

Slovenke, favoritinje za prvo mesto, ki vodi na evropsko prvenstvo (poleg prvouvrščenih reprezentanc v sedmih skupinah se na EP uvrsti še pet najboljših drugih), so na šesttedenskih pripravah očitno opravile odlično delo. Proti Izraelkam, ki v skupini že imajo zmago, v gosteh so bile boljše od Estonk, so pokazale zbrano igro, spretno so izkoriščale svoje prednosti, bile zanesljive v vseh elementih, tako da gostje niso imele nikakršnih možnosti, da bi iz slovenske prestolnice odnesle ugoden izid.

Varovanke novega selektorja Alessandra Oreficeja so v prvih dveh nizih nadzorovale izid od začetka do konca, v prvem so se tekmice do neke meje še upirale, v drugem pa ne. V tretjem so gostje nekaj časa še držale korak, odločilno prednost pa so si priigrale s štirimi zaporednimi točkami in vodstvom 18:12.

Slovenke so prepričljivo dobile uvodna dva niza, drugega celo s 25:13. Foto: www.alesfevzer.com

Na koga v kvalifikacijah računa Orefice?

Orefice ima na obračunih z Izraelom in Estonijo na voljo 13 odbojkaric, in sicer podajalki Evo Pavlović Mori in Žano Ivano Halužan Sagadin, korektorici Evo Zatković in debitantko v članski izbrani vrsti Tani Jurič, sprejemalke Loreno Lorber Fijok, Mijo Šiftar in Seleno Leban, srednje blokerke Sašo Planinšec, Mirto Velikonja Grbac, Niko Milošič in Najo Kukman ter prosti igralki Anjo Mazej in Katjo Banko.

Slovenke bodo drugo tekmo odigrale v četrtek. Foto: Aleš Oblak/OZS

Drugi del kvalifikacij se bo odvijal med drugim in 10. avgustom prihodnje leto, ko se bodo Slovenke znova pomerile z Izraelkami in Estonkami. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija, ob njih pa še najboljše ekipe evropskega prvenstva 2023 – Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.

Kvalifikacije za evropsko prvenstvo, 1. krog Torek, 27. avgust, Športna dvorana Maksa Pečarja

19.00 Slovenija - Izrael

Lestvica: