Kamničanke brez lovorike, Mariborčanke izgubile za tretje mesto

Odbojkaricam Calcita Volleyja ni uspelo še petič osvojiti srednjeevropske lige. V finalu zaključnega turnirja v Zagrebu so po ogorčenem boju morale priznati premoč domači Mladosti, ki je bila boljša s 3:2 (20, -10, 19, -22, 17). Odbojkarice OTP banke Branika pa so zaključni turnir srednjeevropske lige končale na četrtem mestu.

Za Zagrebčanke je to prvi naslov v tem tekmovanju, za Hrvaško pa drugi, leta 2009 je bila najboljša Rijeka. Calcit, ki je v finalu izgubil četrtič, s štirimi zmagami skupaj z OTP banko Branikom ostaja najuspešnejša ekipa tega tekmovanja.

Finale v Zagrebu je postregel z izenačenim potekom, obe ekipi sta imeli tako dobre kot slabe trenutke. Zato preobratov ni manjkalo, Kamničanke so bile na pragu, da v "tie breaku" naredijo odločilnega, a niso izkoristile zaključne žoge. Zaostajale so namreč že z 2:8 in 3:9, pa nato izenačile na 12:12 in 13:13, ubranile prvo zaključno žogo Hrvatic, nato pa pri izidu 15:16 zapravile svojo, za kar je sledila kazen. Najučinkovitejša igralka tekme, je bila Maša Pucelj, dosegla je 31 točk.

Na turnirju v Zagrebu so odbojkarice OTP banke Branika najprej izgubile slovenski derbi proti Calcitu Volleyju, zdaj pa so morale priznati premoč še Dinamu Zagreb, izgubile so z 1:3 (-26, -20, 15, -21).

Mariborčankam, ki imajo v zadnjem času precej zdravstvenih težav, je lahko žal predvsem za prvi niz, ki bi lahko tekmo obrnil drugače. V njem so vodile z 22:14, 23:19 in imele pri vodstvu 24:23 tudi zaključno žogo. Priložnosti niso izkoristile, izgubile tudi drugi niz, tretji jim je sicer dal še nekaj upanja, toda v četrtem so bile Hrvatice spet boljše, predvsem v končnici, na 21. točki sta bili ekipi še izenačeni.