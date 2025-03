Začenja se z derbijem začelja zelene skupine, Mariborčanke na delu že v petek

Vse bližje je četrtfinale državnega odbojkarskega prvenstva za ženske, do tega sta le še dva kroga. Danes se bosta v derbiju začelja zelene skupine pomerili ekipi Braslovč in Zreč. V petek bo na sporedu prva tekma modre skupine, v kateri so vsi kolektivi že uvrščeni v končnico. Mariborčanke bodo naporen urnik, saj sredi tedna tekmujejo na zaključnem turnirju srednjeevropske lige, nadaljevale v petek s tekmo proti Ankaranu. Vodilne Kamničanke bodo v soboto gostovale pri Šempetrankah, Koprčanke pa bodo gostile Novogoričanke.