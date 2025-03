ACH Volley in Mariborčani za finalno vstopnico

V prvem polfinalu zaključnega turnirja srednjeevropskega prvenstva se bosta v sredo ob 12.30 pomerila slovenska predstavnika ACH Volley in i-vent Maribor. V drugem polfinalnem srečanju si bosta nasproti stala HAOK Mladost Zagreb in Aich/Dob.

ACH Volley je v rednem delu na petih tekmah štirikrat zmagal in enkrat izgubil, prav na zadnji tekmi ga je po petih setih premagal HAOK Mladost. Mariborčani so redni del končali s tremi zmagami in dvema porazoma na četrtem mestu.

ACH Volley je med letoma 2019 in 2023 petkrat zapored zmagal, lani pa so bili v tekmovanju najboljši Kamničani.