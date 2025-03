ACH Volley v boj za novo lovoriko

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana se bodo danes potegovali za drugo lovoriko sezone. Po osvojenem pokalu Slovenije bodo lovili še nov naslov v srednjeevropski ligi. Nasproti jim bo stala zagrebška Mladost. Do zdaj so tekmovanje osvojili 13-krat. Mariborčani, ki so v polfinalu priznali premoč prav oranžnim zmajem, se bodo merili za tretje mesto s Posojilnico Dob.