Pri i-Vent Mariboru izpostavljajo, da je Donik izrednega pomena za mlade igralce, saj predstavlja vez med njimi in strokovnim štabom na čelu s trenerjem Sebastjanom Škorcem.

"Je moja podaljšana roka na igrišču. Njegove bogate izkušnje in znanje so za tako mlado ekipo zlata vredne. Imeti takšnega kapetana je za trenerja in ekipo izjemno pomembno," je priznal tudi Škorc.

Donik je bil v preteklosti med drugim tudi član ACH Volleyja, kjer je okusil igranje na najvišji domači in evropski ravni. "S svojo mirnostjo, znanjem in vodstvom bo tudi v prihajajoči sezoni ključni nosilec igre in vzornik mladim soigralcem," so še zapisali v klubu.

"Vesel sem, da ostajam del kluba, kjer sem začel svojo odbojkarsko pot. V prihajajoči sezoni bomo nadaljevali trdo delo, sam pa si želim prispevati čim več in pomagati ekipi do čim boljših rezultatov," je ob podpisu pogodbe dejal igralec.