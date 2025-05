i-Vent Maribor spet pomlajuje ekipo

Po obdobju negotovosti so iz odbojkarskega kluba I-Vent Maribor sporočili, da bodo nadaljevali z odbojko na najvišji ravni. Generalni sponzor ostaja i-Vent, na trenerskem mestu bo delo nadaljeval Sebastijan Škorc, so bili pa v klubu spet prisiljeni močno pomladiti ekipo.

Maribor je zapustilo kar sedem igralcev, nadomestili jih bodo igralci iz mladinskega pogona, a kot pravijo v vodstvu kluba, cilji ne bodo nižji kot letos, ko se je ekipa prebila v finale pokala, v prvenstvu pa izpadla v četrtfinalu.

"Kar osem igralcev je rojenih leta 2003 ali kasneje, najmlajši član pa je letnik 2009. To dokazuje, da klub še naprej zaupa mladim in gradi prihodnost na domačih igralcih. Kljub mladosti zasedbe, ki bo ena najmlajših v prvoligaški konkurenci, ostajajo cilji visoki, naš poudarek bo predvsem na kakovostnem strokovnem delu.Poudarek na mladih in kakovostnem strokovnem delu. Vizija ostaja jasna - s trdim delom, strokovnim pristopom in podporo lokalne skupnosti ter sponzorjev graditi prihodnost slovenske moške odbojke," so sporočili iz kluba.

