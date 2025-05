Prvi cilj slovenskih odbojkaric zaključni turnir zlate lige

Slovenske odbojkarice so se na pripravah v Kranjski Gori zbrale v ponedeljek zvečer. Selektor Alessandro Orefice, ki se je sicer ekipi zaradi klubskih obveznosti pridružil v torek zvečer, bo lahko računal na 18 odbojkaric.

Projekt, ki se je začel že lani

"Zelo smo veseli, da so se vse igralke hitro odzvale na klic reprezentance. Zame je to projekt, ki se je začel že lani, pogodbo sem podaljšal do leta 2026 in EP, že letos pa imamo veliko ciljev in tekmovanj za odigrati. Pripravljeni smo na prvi turnir," je na današnji skupni novinarski konferenci odbojkarskih reprezentanc dejal italijanski strateg.

Prvi turnir v evropski zlati ligi bodo Slovenke igrale v Azerbajdžanu, drugega na Portugalskem in tretjega doma v Sloveniji. Glavni cilj je uvrstitev med najboljše štiri na zaključni turnir na Švedskem.

V začetku avgusta bodo Slovenke igrale drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, proti Estoniji in Izraelu bodo skušale potrditi četrto uvrstitev na EP, konec avgusta pa še zgodovinski prvi nastop na SP na Tajskem.

Orefice je klubsko sezono zaključil z zaporednim naslovom francoskih prvakinj z ekipo Levallois Paris Saint-Cloud: "Težko je bilo potrditi drugi naslov zaporedoma. Osvojiti naslov je težko, ponoviti še toliko težje. Zdaj vsekakor želim svoje izkušnje, mentaliteto in filozofijo prinesti v to skupino odličnih igralk. Veliko talenta in potenciala je v tej ekipi. Zdaj je treba delati trdo naprej, da bomo lahko igrali na najvišji ravni evropske odbojke."

Kdo prihaja in kdo ne

V Kranjski Gori so se zbrale srednje blokerke Saša Planinšec, Mirta Velikonja Grbac, Nika Milošič, Ajda Gornjec Hodnik in Naja Kukman, sprejemalke Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Žana Godec in Emi Jurič, korektorici Eva Zatković in Polona Frelih, prosti igralki Anja Mazej in Katja Banko ter podajalka Žana Ivana Halužan Sagadin.

Zaradi klubskih obveznosti v Rusiji trenutno še manjka podajalka Eva Pavlović Mori. Sprejemalka Selena Leban in podajalka Živa Labinjan sta sredi zaključevanja maturitetnih obveznosti, prvi del reprezentančne akcije pa bo izpustila sprejemalka Maša Pucelj. Bo pa Orefice lahko od 20. junija naprej lahko računal na Gambijko s slovenskim potnim listom Fatoumatto Sillah.

Saša Planinšec: Ciljati je treba visoko, že nekaj let govorimo o mladi, perspektivni ekipi, punce so prišle iz dobrih sezon in mislim, da lahko to skupaj povežemo in prikažemo boljšo igro na višji ravni. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Dolgo smo bile simpatična, mlada, perspektivna ekipa"

"Zagotovo je čast biti kapetanka v reprezentanci. Trenutno imamo talentirano ekipo z malo kombinacije izkušenejših punc. Vsi skupaj moramo trdo garati na vsakem treningu, gledati naprej, da se čim bolje povežemo kot ekipa in funkcioniramo na tekmah. Želim si le, da bo motivacija vedno prisotna in da vse skupaj garamo. Ciljati je treba visoko, že nekaj let govorimo o mladi, perspektivni ekipi, punce so prišle iz dobrih sezon in mislim, da lahko to skupaj povežemo in prikažemo boljšo igro na višji ravni," je dejala kapetanka Planinšec.

"Mlade reprezentantke smo se vrnile iz dobrih klubskih sezon in smo napredovale. En plus dolgega poletja je več treningov, kar je bolje za našo ekipo. Veselim se garanja in napredkov. Dolgo smo bile simpatična, mlada, perspektivna ekipa. Čeprav prejšnja leta niso bila neuspešna, mislim, da lahko naredimo korak naprej. Pričakujem, da bo letošnje poletje to prineslo," pa jo je dopolnila reprezentančna kolegica Lorena Lorber Fijok.

Prvi del treningov bo slovenska izbrana vrsta opravila na Gorenjskem, nato pa bo 15. maja odpotovala v Toulouse, kjer slovenske odbojkarice čakajo prve pripravljalne tekme.

