Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) je danes objavila spored letošnjega svetovnega prvenstva v odbojki za ženske, ki ga bo gostila Tajska. Slovenija bo prvo tekmo igrala 22. avgusta proti ZDA, je sporočila Odbojkarska zveza Slovenije. SP za odbojkarice bo potekalo med 22. avgustom in 7. septembrom, nastopilo bo 32 reprezentanc.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo na Tajskem prvič v zgodovini nastopila med svetovno elito. Po slovenski premieri v Nakhon Ratchasimi druga preizkušnja Slovenke čaka 24. avgusta, ko bodo tekmice Čehinje, tretja tekma skupinskega dela pa bo na sporedu 26. avgusta, ko se bodo izbranke Alessandra Oreficeja pomerile še z Argentino.

Tekme SP za ženske bodo sicer gostili še Bangkok, Phuket in Chiang Mai, skupaj pa bodo v 14 dneh odigrali 64 tekem. Po skupinskem delu se bo 16 najboljših ekip (po dve iz vsake skupine) uvrstilo v izločilne boje. Osmina finala bo med 29. avgustom in 1. septembrom, četrtfinale 3. in 4. septembra, polfinalni tekmi pa 6. septembra. Veliki finale bo 7. septembra v Bangkoku.

Naslov svetovnih prvakinj branijo odbojkarice Srbije, ki bodo hkrati lovile tretji zaporedni naslov, Italijanke pa bodo na Tajskem nastopile kot aktualne olimpijske prvakinje in zmagovalke lige narodov 2024.

