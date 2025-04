Lorena Lorber Fijok druga v Nemčiji, Saša Planinšec tretja na Poljskem

V preteklem tednu se je zaključilo še nekaj državnih prvenstev za slovenske odbojkarske reprezentante in reprezentantke v tujini. Na Poljskem se je tretjega mesta z ekipo PGE Grot Budowlani Lodž veselila Saša Planinšec, v Nemčiji je Dresdner z Loreno Lorber Fijok osvojil drugo mesto, je v pregledu tedna zapisala Odbojkarska zveza Slovenije. V odbojkarskih prvenstvih po Evropi in Aziji sicer igra 22 slovenskih reprezentantk in reprezentantov.