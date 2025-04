Pajenk z Olympiakosom v finalu grškega prvenstva

Odbojkarji Olympiakosa so v Grčiji na odločilni peti tekmi polfinala s 3:0 premagali Aons Milon in se uvrstili v finale, kjer jih čaka Panathinaikos. Alen Pajenk je k zmagi prispeval osem točk, so v pregledu tedna zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Na dobri poti do finala je v Italiji tudi Jan Kozamernik.