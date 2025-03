Pajenk pokalni prvak, Kozamernik v polfinalu italijanskega DP

Slovenski odbojkar Alen Pajenk se je v dresu grškega Olympiakosa veselil naslova pokalnega prvaka, potem ko je v finalu s 3:1 premagal Paok. Jan Kozamernik je s Trentinom napredoval v polfinale italijanskega prvenstva, k uspehu ekipe pa je prispeval sedem točk, so sporočili iz krovne slovenske zveze.

Roka Možiča z ekipo Rana Verona čakajo boji za peto mesto, kjer bodo igrale ekipe poraženke četrtfinala ter deveto- in desetouvrščena ekipa lestvice rednega dela. Mija Šiftar je odlično igrala v dresu Valsabbine Milleniuma Brescie. S soigralkami je minuli teden odigrala dve tekmi ter dosegla 16 in 23 točk, a tudi to ni bilo dovolj za zmagi.

Na Poljskem je Saša Planinšec s PGE Grot Budowlani Lodž prišla do polfinala. Na odločilni tekmi četrtfinala je Planinšec k zmagi s 3:0 proti Bydgoszczu dosegla 11 točk.

Prve četrtfinalne tekme poljskega DP za moške so odigrali Klemen Čebulj, Gregor Ropret in Žiga Štern, a so vsi trije s svojimi ekipami doživeli poraz. Najbolj razpoložen je bil Čebulj v dresu Asseca Resovie Rzeszowa z 18 točkami.

Lorena Lorber Fijok je znova zelo dobro igrala v četrtfinalu nemškega prvenstva, kjer je Dresdner v štirih nizih premagal ekipo Wiesbadna in si tako zagotovil polfinale. K tokratni zmagi je slovenska reprezentantka prispevala 19 točk.

V finalu romunskega prvenstva bo igrala Anja Mazej, ki se je v dresu CSO Voluntarija na polfinalni tekmi proti ekipi Dinama Bukarešte, za katero je Mirta Velikonja Grbac dosegla deset točk, veselila zmage s 3:1. CSO Voluntari je pretekli teden igral tudi finale romunskega pokala, a izgubil.

Žana Zdovc Sporer je v francoskem prvenstvu z ekipo Volley Club de Valenciennes v končnici izgubila proti Saint Die Des Vosges. Dva poraza je v preteklem tednu v Rusiji doživela Eva Pavlović Mori. Zarečje Odincovo je v polfinalu klonil proti Dinamo-Ak Bars z 1:3 in 0:3.

Na Nizozemskem je izgubil tudi Uroš Planinšič z ekipo Nova Technology Lycurgus, ki je proti vodilni ekipi DP dosegel tri točke. Selena Leban je bila v polfinalu švicarskega prvenstva znova najučinkovitejša igralka Lugana, vendar je ta ostal brez uvrstitve v finale.

Na Japonskem sta oba slovenska reprezentanta Tine Urnaut in Nika Markovič s svojima ekipama igrala proti klubom iz Osake. Markovič je s Saitamo Ageo doma izgubila dve tekmi, obe z 1:3, slovenska reprezentantka pa je na srečanjih dosegla po 14 točk. Tudi Urnaut je z ekipo Nagoje igral doma in doživel poraza z 2:3 in 1:3.