Se bodo Mariborčani vrnili v igro ali bodo napredovali Novomeščani?

Na sporedu so druge četrtfinalne tekme državnega prvenstva za odbojkarje. Kamničani, Kanalci in Novomeščani, ki so na prvi tekmi presenetili Mariborčane, si danes z zmago že lahko priigrajo polfinale. Branilec naslova ACH Volley bo drugo tekmo proti Fužinarju iskal v četrtek, ko bo lovil drugo zmago in polfinalno vstopnico.