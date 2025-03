Začenjata branilec naslova ACH Volley in Fužinar

Začenja se končnica slovenskega odbojkarskega prvenstva. Prva četrtfinalna tekma bo ob 18.30 v Tivoliju, kjer se bosta merila branilec naslova in v domačem tekmovanju letos neporaženi ACH Volley Ljubljana ter Fužinar Sij Metal Ravne. Preostala uvodne tekme četrtfinala bodo v soboto. Četrtfinalni pari so: Alpacem Kanal - Panvita Pomgrad, Calcit Volley - Merkur Triglav Kranj in i-vent Maribor - Krka.