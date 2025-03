Zadnji krog pred končnico prinaša derbi

Na sporedu so zadnje tekme državnega prvenstva za odbojkarice pred četrtfinalom. Zadnji krog prinaša derbi med vodilnimi Kamničankami in drugimi Mariborčankami. Tretje Šempetranke gostujejo v Novi Gorici, na Obali pa bodo Ankarančanke gostile Koprčanke. Prvi dve mesti v zeleni skupini sta že nekaj časa oddani Radovljičankam in Formisu.