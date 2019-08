Slovenci dokazali, da se lahko kosajo s svetovnimi prvaki

Slovenci so na zadnji tekmi dokazali, da se lahko kosajo s svetovnimi prvaki Poljaki, ki so turnir končali s tremi zmagami in olimpijsko vozovnico v žepu.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila zadnjo tekmo skupine D kvalifikacij za olimpijske igre. V Gdansku je morala z 1:3 (21, -23, -23, -21) priznati premoč svetovnim prvakom, odbojkarjem Poljske, ki so se tako uvrstili v Tokio, Slovenci pa so na turnirju zasedli tretje mesto.

Izbranci Alberta Giulianija so imeli pred tekmo še nekaj možnosti, da si zagotovijo prvo mesto in olimpijsko vozovnico, zato bi morali Poljake premagati s 3:0, poleg tega pa zbrati 17 točk več od tekmecev.

Da so verjeli v to matematiko, je pokazal začetek, ko so močno prestrašili Poljake. Z izvrstno igro v vseh elementih so dobili prvi niz, v katerem so po točki Tineta Urnauta povedli z 9:4. Poljaki so se sicer nato zbrali, se počasi bližali, nekajkrat tudi prišli do dveh točk zaostanka, nazadnje pri izidu 21:23, toda Tonček Štern in v prvem nizu zelo razpoloženi in motivirani Alen Pajenk sta poskrbela, da do preobrata ni prišlo.

Prvi niz so dobili s 25:21, vodili tudi v drugem, a nato Poljakom dopustili tri nize in zmago s 3:1. Foto: FIVB

Slovenci so si dokazali, da presenečenje ni nemogoča misija, z odlično igro so na začetku drugega niza tudi povedli s 5:3. Več pa jim odlični Poljaki niso dopustili. Izenačen boj je trajal vse do izida 20:20, ko so jim zagodli servisi naturaliziranega Kubanca Wilfreda Leona. Dosegel je dva zaporedna asa in svoji ekipi priskrbel dve točki prednosti, ki sta se ob slabšem serviranju Slovencev - tako Gregor Ropret kot Urnaut sta žogo poslala izven igrišča, pokazali kot usodni.

S tem je bilo konec njihovih upov na čudež, ne pa tudi želje, da bi prišli do odmevne zmage. Še naprej so igrali odlično, v napadu, v katerem je še posebej blestel Klemen Čebulj, z 20 točkami tudi najučinkovitejši igralec tekme, so celo zasenčili tekmeca. A končnica, v katerih se Slovencem očitno kaže pomanjkanje težkih tekem, je spet pripadla domačim. Po izidu 23:23 so dobili dve zaporedni točki, za drugo je z asom poskrbel Artur Szalpuk.

V četrtem nizu so priložnost za igro dobili tudi nekateri rezervisti z obeh klopeh. Gosti so se držali do izida 11:11, nato pa so Poljaki dobili štiri zaporedne točke, zaostanka pa Slovencem ni več uspelo nadoknaditi.

Kljub porazu si Slovenci zaslužijo vse pohvale za prikazano, še enkrat so dokazali, da lahko enakovredno igrajo tudi z najboljšimi reprezentancami na svetu. Realne možnosti za uvrstitev na igre pa so bržkone izgubili že na prvi tekmi proti Franciji, ko so iz rok izpustili kar nekaj priložnosti, da obrnejo potek tekme.

Poljaki so pred domačimi gledalci slavili na vseh treh tekmah in si zagotovili nastop v Tokiu prihodnje leto. Foto: FIVB

Januarja se bodo evropske reprezentance, ki si nastopa v Tokiu niso zagotovile v celinskih kvalifikacijah, borile še za zadnjo vstopnico za Tokio. Turnir bo v Berlinu, Slovenci pa upajo, da bodo po septembrskem evropskem prvenstvu, ki ga bodo gostili, dovolj visoko na lestvici evropske zveze, da bodo tam imeli pravico nastopa.

Poljska : Slovenija 1:3 (-21, 23, 23, 21) Dvorana Ergo Arena, gledalcev 12.500, sodnika: Cacador (Brazilija), Fadili (Maroko).

Poljska: Nowakowski 2, Muzaj, Konarski 8, Szalpuk 6, Leon 10, Wojtaszek, Drzyzga 1, Lomacz, Kubiak 7, Sliwka 2, Zatorski, Kwolek 4, Bieniek 12, Klos 7.

Slovenija: T. Štern 13, Pajenk 13, Kozamernik 9, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern 4, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret 4, Urnaut 11, Čebulj 20.

