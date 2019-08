Slovenci na Madžarskem obstali v četrtfinalu

Slovenski odbojkarji na mivki so na turnirjih svetovne serije v Vaduzu in Budimpešti ta teden prišli najdlje do četrtfinala. Vid Jakopin in Tadej Boženk ter Tajda in Nina Lovšin so bili na Madžarskem na pragu uvrstitve med najboljše štiri dvojice, a sta oba slovenska para izgubila v četrtfinalu.

Jakopin in Boženk sta v Budimpešti v skupinskem delu vknjižila dve zmagi, v boju za polfinale pa sta se pomerila z Japoncema Kensukejem Shojem in Masatom Kurasako. Dobila sta prvi niz z 21:13, nato z 20:22 in 13:15 izgubila naslednja dva in se tako nista prebila v polfinale.

Nina in Tajda Lovšin sta nastope prav tako končali v četrtfinalu. Foto: Aleš Oblak

Nina in Tajda Lovšin sta na svetovni lestvici doslej zbrali dovolj točk, da jima v Budimpešti ni bilo potrebno igrati v kvalifikacijah. V skupinskem delu sta imeli zmago in poraz, v prvem izločilnem boju premagali Srbkinji Mileno Matić in Natašo Savović, za preboj med štiri najboljše dvojice na turnirju pa sta nato z 18:21 in 19:21 izgubili proti drugima nosilkama turnirja, Nizozemkama Emi van Driel in Raisi Schoon.

V Vaduzu se Nina Zdešar in Katarina Bulc nista prebili skozi kvalifikacije, Jure Peter Bedrač in Danijel Pokeršnik pa sta nastopila neposredno na glavnem delu turnirja, a sta izgubila oba obračuna in se tako nista uvrstila v izločilne boje.

