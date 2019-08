Vid Jakopin in Tadej Boženk šokirala favorizirana rojaka

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta vrhunsko formo potrdila tudi v finalu in presenetila favorita Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika.

Vid Jakopin in Tadej Boženk sta vrhunsko formo potrdila tudi v finalu in presenetila favorita Nejca Zemljaka in Jana Pokeršnika. Foto: FIVB

Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik sta po spektakularnem finalu na turnirju svetovne serije v Ljubljani predala naziv najboljše slovenske dvojice, saj sta v finalu po treh nizih z 1:2 (16, -18, -11) morala priznati premoč slovenskima državnima prvakoma Vidu Jakopinu in Tadeju Boženku. V ženski konkurenci sta se turnirske zmage na Kongresnem trgu veselili Ukrajinki Inna in Iryna Makhno.

Pri dekletih zmaga v Ukrajino

Zadnji dan obračunov na Kongresnem trgu se je začel s polfinalnimi tekmami deklet, tokrat brez slovenskih predstavnic. Naši najboljši odbojkarici na mivki, Tjaša Jančar in Tjaša Kotnik, sta morali namreč v včerajšnjem četrtfinalu priznati premoč Julii Wouters in Katji Stam. Nizozemki sta v polfinalu nato izgubili z Ukrajinkama Inno in Iryno Makhno, na drugem polfinalnem srečanju pa sta bili Victoria Kjolberg in Ane Guro Hjortland uspešnejši od Japonk Kaho Sakaguchi in Reike Murakami.

Zmagi sta se razveselili Ukrajinki. Foto: FIVB

Na koncu sta se brona z zmago z 21:13 in 21:11 veselili Woutersova in Stamova, veliki finale sta po treh nizih, s 14:21, 21:16 in 13:15, dobili sestri Makhno. "Zelo sva zadovoljni s tem rezultatom. Še posebej zato, ker sva lani turnir končali na drugem mestu, leto pred tem sva bili tretji. Tokrat pa nama je uspelo. Ljubljana je čudovito mesto in sem se zares radi vračava," je po zmagi dejala Inna Makhno.

Slovenska para uspešna v polfinalu

Za slovenske ljubitelje odbojke na mivki, ki so znova povsem napolnili tribune na Kongresnem trgu, je bil zanimiv že prvi polfinalni obračun, saj sta na igrišče stopila Nejc Zemljak in Jan Pokeršnik ter domače navijače razveselila z zmago nad Nizozemcema Yorickom de Grootom in Meesom Blomom, in sicer z 21:16, 14:21 in 15:7.

Takoj zatem sta se uvrstitve v finale veselila tudi druga naša predstavnika v boju za odličja, Tadej Boženk in Vid Jakopin, ki sta prav tako po treh nizih, z 21:16, 16:21 in 17:15, odpravila Avstrijca Floriana Ertla in Johannesa Kratza. Bronasto odličje je po zmagi z 21:18 in 21:18 nad avstrijskim parom Ertl/Kratz pripadlo de Grootu in Blomu.

Jakopin in Boženk sta v finalu zaigrala sproščeno in prišla do prvega turnirja v svetovni seriji. Foto: FIVB

Nista pričakovala zmage

Prvi niz velikega finala med v zadnjih letih na mednarodnih prizoriščih najuspešnejšo slovensko dvojico, Zemljakom in Pokeršnikom ter aktualnima slovenskima prvakoma, Boženkom in Jakopinom, se je bolje začel za slednja, v končnici pa sta Zemljak in Pokeršnik unovčila svoje izkušnje, prišla do preobrata in slavila z 21:16. V drugem nizu sta ritem ves čas narekovala Boženk in Jakopin in z zmago z 21:18 izsilila tretji niz. V njem sta znova ves čas vodila in si na koncu priigrali zmago s 15:11.

"Daleč od tega, da sva pričakovala zmago v finalu. Imela sva željo in zadala sva si cilj sproščeno priti do polfinala. Ko nama je to uspelo, sva si rekla, greva dalje, do finala, enako na sproščen način. Pred finalom je bil najin cilj odigrati dobro tekmo in na koncu se je vse to obrnilo nama v prid. Zmagala sva tudi malo s pomočjo sreče, a tudi z veliko borbenosti. Tekma je bila po mojem mnenju vrhunska. Prvič je bil to slovenski boj v finalu in sreča je bila na najini strani," je po prvi zmagi v karieri, na katerem od turnirjev svetovne serije povedal Tadej Boženk.

Tudi Vid Jakopin, ki je bil izbran za najboljšega igralca turnirja, je bil po zmagi navdušen: "Midva sva bila tista, ki sva lahko igrala povsem brez pritiska, verjamem pa, da je bilo na drugi strani mreže drugače. V igri je to zelo pomembno in je ključnega pomena in lahko tudi zelo dobre ekipe spravi s tira. Na drugi strani pa je treba izkoristiti priložnosti, igrati sproščeno in midva sva to naredila."

Zemljak in Pokeršnik sta naletela na boljšega nasprotnika. Foto: FIVB

Zemljak: Upam, da je to napoved, da bomo imeli še eno ekipo na mednarodni sceni

Po porazu v finalu, v katerem sta lovila svoje prvo domače odličje v svetovni seriji na domačih tleh, sta bila Pokeršnik in Zemljak sicer nekoliko razočarana, a sta tekmecema na koncu zmago privoščila. "Definitivno sva si želela zmagati, a vseeno naju zelo veseli, da smo imeli slovenski finale. Iskrene čestitke Vidu in Tadeju. Če proti komu izgubiti, je to veselje, da je bilo to proti njima. Vesel sem za njiju in upam, da je to zdaj napoved, da bomo imeli še eno ekipo na mednarodni sceni. Lepo bi bilo, da bi nas več potovalo po svetu in zastopalo našo državo. Tako, da še enkrat čestitke. Malce razočaranja je, ampak tudi to bomo preboleli," je dejal Nejc Zemljak.

