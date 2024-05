Odbojkarji na mivki v boj za Pariz

Pokal narodov poteka pod okriljem Evropske odbojkarske konfederacije, reprezentance pa si lahko skozi tekmovanje zagotovijo nastop na olimpijskih igrah. Evropske reprezentance se bodo v tokratnem Pokalu narodov merile drugič, prvi krog tekmovanja je bil na sporedu že lani. Slovenke v zasedbi Tajda Lovšin, Anja Maček, Maja Marolt in Živa Javornik so takrat v Apeldoornu po zmagah nad Estonkami in Ciprčankami v finalu morale priznati premoč favoriziranim Nizozemkam. Moška izbrana vrsta v sestavi Nejc Zemljak, Alan Košenina, Jan Pokeršnik in Klemen Šen pa se je predstavila v Madridu in po uvodni zmagi nad Hrvaško nato izgubila z Litvo in Avstrijo.

"Z dobro dnevno formo lahko premagamo vsakogar"

Tajda Lovšin Foto: Aleš Oblak Obema reprezentancama se je tako uspelo uvrstiti v drugi krog tekmovanja. Med 17. in 19. majem bodo odbojkarice igrale v Vilni, kjer bodo nastopile še Litva, Avstrija, Estonija, Slovaška in Romunija. "Mislim, da možnosti za uvrstitev na finalni turnir imamo. Nastopamo sicer v močni skupini z močnimi ekipami, a nasprotnice precej dobro poznamo in jih lahko z dobro igro in tudi dobro dnevno formo premagamo. Za zdaj kaže, da se bomo na prvi tekmi pomerili s Slovakinjami, ki jih predvsem Maja in Živa dobro poznata. Zavedamo pa se, da gre za eno od reprezentanc, ki vselej igra na visoki ravni. A tudi me smo dobra ekipa, imamo dve dobri dvojici, kar nam ponuja več možnosti in več kombinacij, ko je to potrebno. Ravno to je naše najmočnejše orožje," je pred odhodom v Litvo dejala Tajda Lovšin, ki jo bomo v Vilni spremljali v paru s Tjašo Kotnik, drugo slovensko dvojico pa sestavljata Maja Marolt in Živa Javornik.

Moški del ekipe še sanja OI

Jan Pokeršnik Foto: Aleš Oblak Odbojkarji se bodo med 18. in 20. majem v Hamburgu za edino mesto, ki bo vodilo v veliki finale Pokala narodov, v skupini C merili z Nemci, Angleži, Estonci, Luksemburžani, Ciprčani in Moldavci. Jan Pokeršnik, ki se je po dveh letih premora vrnil na peščena igrišča in združil moči z dolgoletnim partnerjem Nejcem Zemljakom, je prepričan, da Slovenci lahko presenetijo tudi tekmece, ki na turnirju v Nemčiji veljajo za favorite: "Dobro je spet biti nazaj na mivki in tudi nazaj v reprezentanci. Ekipa je nova, novi so izzivi, nove so sanje. Vemo, za kaj gre, in olimpijske igre so sanje vsakega športnika. Mi nekako še vedno sanjamo, da nam bo to uspelo. Po točkah resda nismo tako blizu drugim reprezentancam kot naša ženska ekipa, ampak kot sem že prej dejal, so sanje dovoljene. Vemo, da bo zelo težko, saj nas v Hamburgu čakajo Nemčija, Anglija in Estonija, ki so glede na lestvico močnejše ekipe od nas, a mislim, da lahko sestavimo dobro formo v teh zadnjih dneh in presenetimo vse tekmece." Drugi slovenski par sestavljata Danijel Pokeršnik in Klemen Šen.

Prvi cilj je uvrstitev na finalni turnir

Selektor reprezentance Tadej Boženk, ki bo na tekmovanju tokrat spremljal dekleta, je prepričan, da Slovenija lahko poseže po najvišjih mestih: "Naš prvi cilj tako pri ženskah kot pri moških je uvrstitev v finale turnirjev v Vilni in Hamburgu, v finalu pa se bomo tako kot že v prejšnjih letih borili in si skušali priigrati zmago. Zagotovo so nekoliko bolj uigrana dekleta, ki se skozi vse leto posvečajo le odbojki na mivki, ob tem pa imamo v reprezentanci dve stalni dvojici. Veliko tudi treniramo skupaj, po potrebi mešamo pare in preizkušamo različne možnosti. Nekateri fantje za zdaj še kombinirajo dvoransko odbojko in odbojko na mivki, a sta Nejc in Jan skupaj odigrala toliko turnirjev, da sta zares dobro uigrana in točno vesta, kako odigrati v določeni situaciji. Klemen in Danijel sta skupaj odigrala lansko sezono, tudi zdaj trenirata skupaj, Danijel je ob tem vseskozi na mivki in tudi na ta par lahko računamo. Tu pa so tudi izkušnje, ki jih naša reprezentanca premore zares veliko."

Moški del ekipe bo nastopal v Hamburgu. Foto: Aleš Oblak Na veliki finale, ki bo med 13. in 16. junijem v latvijski Jurmali, s katerega bo na olimpijske igre vodilo le po eno mesto v ženski in moški konkurenci, so pri ženskah že uvrščene reprezentance Francije, Nemčije, Italije, Latvije, Nizozemske, Poljske in Švice, pri moških pa reprezentance Avstrije, Francije, Italije, Nizozemske, Norveške, Švedske in Švice.